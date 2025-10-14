Neto não perdoa Bonner após fala do jornalista sobre Fórmula 1 na Band: ‘Idiota’
O apresentador Neto criticou William Bonner durante o programa "Os Donos da Bola" nesta terça-feira (14). A reação foi motivada por declarações do âncora do Jornal Nacional sobre o retorno da Fórmula 1 à Globo, após cinco anos de transmissões pela Band. O ex-jogador usou termos fortes para se referir ao jornalista global.
A polêmica começou durante o Upfront, evento realizado pela Globo na segunda-feira (13) para apresentar novidades de 2026 ao mercado publicitário. Na ocasião, Bonner fez comentários sobre a volta da categoria automobilística à emissora carioca.
- No ano que vem a Fórmula 1 está na Globo. E vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo… Fórmula 1 é um esporte interessante - declarou o apresentador do Jornal Nacional durante o evento.
Em resposta, Neto demonstrou indignação com o tom usado por Bonner.
- A gente faz esporte no suor. Já teve muita coisa. E, por sinal, William Bonner, para quê você ser tão babaca, tão idiota? Por que você é escroto desse jeito? Por que foi tão indelicado com a Fórmula 1 na Band? Você sabe o quanto de dificuldades a gente teve pra ter a Fórmula 1 aqui? Sabe quantas pessoas trabalharam com afinco aqui? Sabe quantas pessoas vão sair da Band porque nós perdemos a Fórmula 1? - desabafou.
A Fórmula 1 foi transmitida pela Globo entre 1981 e 2020, totalizando 39 anos. A emissora não renovou o contrato em 2020, citando cortes de custos relacionados à pandemia. A Band assumiu os direitos e manteve a cobertura por cinco anos. A partir de 2026, a categoria retornará à Globo, onde permanecerá até 2028.
