Max Verstappen exalta feito de Nelson Piquet na F1: ‘Meu sogro’
Piloto holandês é casado com Kelly Piquet, filha do tricampeão da Fórmula 1
A filha de Max Verstappen vem de uma linha de granes campeões da Fórmula 1. De um lado, o pai é o atual vencedor por quatro anos consecutivos; do outro, o avô Nelson Piquet tem três títulos e muitos feitos que ficaram na história da categoria. Durante o fim de semana do GP da Holanda, o veterano da Red Bull relembrou com orgulho o pole da temporada de 1985.
Ao ser questionado, o holandês não demorou para destacar que foi o seu "sogro", quem registrou um tempo de 1m11s074 para liderar o grid de largada de 1985.
A corrida do GP da Holanda daquele ano ficou marcada na história da Fórmula 1, principalmente por ter sido a última no país em 36 anos, até seu retorno na temporada de 2020. Apesar da pole garantida por Piquet, o brasileiro sofreu com um problema no carro no início da disputa e ficou de fora do top-3.
O pódio, no entanto, contou com outro representante do Brasil: Ayrton Senna. O bicampeão mundial ficou com a terceira colocação, atrás apenas de Alain Prost e Niki Lauda, campeão do GP de 1985.
Filha do ex-automobilista Nelson Piquet, Kelly Piquet assumiu o namoro com Verstappen no réveillon de 2014 ao compartilhar cliques no nordeste brasileiro. Atualmente, o casal costuma compartilhar momentos de descontração em família com os seguidores nas redes sociais.
Futuro de Verstappen na F1
Após meses de expectativa, Max Verstappen enfim anunciou que continuará na Red Bull para a temporada de 2026 da Fórmula 1. Durante as entrevistas antes do final de semana do GP da Hungria, o piloto holandês declarou que não saíra da equipe austríaca, onde tem vinculo até 2028. O tetracampeão mundial tinha negociações com a Mercedes.
Com contrato até 2028, o único jeito de Verstappen deixar a Red Bull era se estivesse na quarta colocação no campeonato de pilotos até a pausa de intertemporada. Porém, Max assegurou o top-3 no GP da Bélgica, realizado no final de semana passado, com isso, não pôde acionar a cláusula de desempenho.
Durante o fim de semana em Spa-Francorchamps, Verstappen venceu a corrida sprint, somando oito pontos, e terminou em quarto lugar na prova principal, adicionando mais 12 pontos ao seu total. Com os 20 pontos conquistados, o piloto da Red Bull chegou a 285 pontos na classificação geral e abriu 28 de vantagem sobre George Russell, quarto colocado com 257.
O jornal holandês "De Telegraaf" informou que, além da impossibilidade de acionar a cláusula de saída em 2025, Verstappen está satisfeito na Red Bull e aprecia o trabalho do novo chefe de equipe, Laurent Mekies. A promoção da Racing Bulls aconteceu após a demissão de Christian Horner no início deste mês.
