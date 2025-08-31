menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Max Verstappen exalta feito de Nelson Piquet na F1: ‘Meu sogro’

Piloto holandês é casado com Kelly Piquet, filha do tricampeão da Fórmula 1

Max Verstappen nos preparativos para os treinos do GP do Canadá (foto: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraMax Verstappen nos preparativos para os treinos do GP do Canadá (foto: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/08/2025
09:59
  • Matéria
  • Mais Notícias

A filha de Max Verstappen vem de uma linha de granes campeões da Fórmula 1. De um lado, o pai é o atual vencedor por quatro anos consecutivos; do outro, o avô Nelson Piquet tem três títulos e muitos feitos que ficaram na história da categoria. Durante o fim de semana do GP da Holanda, o veterano da Red Bull relembrou com orgulho o pole da temporada de 1985.

continua após a publicidade

➡️ Bortoleto explica ‘ofensas’ a rival da F1 em eliminação na Holanda

Ao ser questionado, o holandês não demorou para destacar que foi o seu "sogro", quem registrou um tempo de 1m11s074 para liderar o grid de largada de 1985.

A corrida do GP da Holanda daquele ano ficou marcada na história da Fórmula 1, principalmente por ter sido a última no país em 36 anos, até seu retorno na temporada de 2020. Apesar da pole garantida por Piquet, o brasileiro sofreu com um problema no carro no início da disputa e ficou de fora do top-3.

continua após a publicidade

O pódio, no entanto, contou com outro representante do Brasil: Ayrton Senna. O bicampeão mundial ficou com a terceira colocação, atrás apenas de Alain Prost e Niki Lauda, campeão do GP de 1985.

Ayrton Senna posa ao lado de Alain Prost, Nigel Mansell e Nelson Piquet em 1986
Ayrton Senna posa ao lado de Alain Prost, Nigel Mansell e Nelson Piquet em 1986 (Foto: DOMINIQUE FAGET/AFP)

Filha do ex-automobilista Nelson Piquet, Kelly Piquet assumiu o namoro com Verstappen no réveillon de 2014 ao compartilhar cliques no nordeste brasileiro. Atualmente, o casal costuma compartilhar momentos de descontração em família com os seguidores nas redes sociais.

continua após a publicidade

Futuro de Verstappen na F1

Após meses de expectativa, Max Verstappen enfim anunciou que continuará na Red Bull para a temporada de 2026 da Fórmula 1. Durante as entrevistas antes do final de semana do GP da Hungria, o piloto holandês declarou que não saíra da equipe austríaca, onde tem vinculo até 2028. O tetracampeão mundial tinha negociações com a Mercedes.

Com contrato até 2028, o único jeito de Verstappen deixar a Red Bull era se estivesse na quarta colocação no campeonato de pilotos até a pausa de intertemporada. Porém, Max assegurou o top-3 no GP da Bélgica, realizado no final de semana passado, com isso, não pôde acionar a cláusula de desempenho.

Durante o fim de semana em Spa-Francorchamps, Verstappen venceu a corrida sprint, somando oito pontos, e terminou em quarto lugar na prova principal, adicionando mais 12 pontos ao seu total. Com os 20 pontos conquistados, o piloto da Red Bull chegou a 285 pontos na classificação geral e abriu 28 de vantagem sobre George Russell, quarto colocado com 257.

O jornal holandês "De Telegraaf" informou que, além da impossibilidade de acionar a cláusula de saída em 2025, Verstappen está satisfeito na Red Bull e aprecia o trabalho do novo chefe de equipe, Laurent Mekies. A promoção da Racing Bulls aconteceu após a demissão de Christian Horner no início deste mês.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias