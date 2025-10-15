Max Verstappen? Mercedes confirma dupla de pilotos para F1 2026

A Mercedes enfim encerrou o mistério sobre sua dupla de pilotos para a Fórmula 1 na temporada de 2026. Apesar das negociações com Max Verstappen, a equipe britânica anunciou, nesta quarta-feira (15), a renovação de George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Mesmo com a suposta demora, os atletas se mostrarem confiantes para mais um ano na elite do automobilismo.

— Estou muito orgulhoso por continuar nossa jornada juntos. No próximo ano, completarei 10 anos desde que assinei com a Mercedes, em 2017. Tem sido uma parceria longa e bem-sucedida com a equipe até agora, e mal posso esperar para ver o que nos espera, especialmente porque embarcaremos em uma das maiores mudanças regulatórias da história do esporte no próximo ano — afirmou Russell

— Estou muito animado por continuar com a equipe. Aprendi muito na minha primeira temporada na F1, tanto nos momentos bons quanto nos mais desafiadores. Tudo isso me tornou mais forte, não só como piloto, mas também como companheiro de equipe. Quero agradecer ao Toto e a todos em Brackley, e a Brixworth pelo apoio e confiança contínuos em mim. Nosso foco agora é terminar este ano com força e garantir o segundo lugar no Campeonato de Construtores, antes de voltarmos toda a nossa atenção para 2026. Ainda temos muito a conquistar nessas seis últimas corridas e daremos o nosso melhor — disse Antonelli.

Após a estreia oficial em 2022, Russell se manteve firme na Mercedes como um sólido parceiro para Lewis Hamilton, conquistando a única vitória da equipe na temporada durante o GP do Brasil. A saída do heptacampeão mundial da F1 deu espaço para um prodígio do automobilismo: o novato Kimi Antonelli, que completou 18 anos em agosto de 2024.

Confirmado por Toto Wolff, Antonelli fez sua estreia na F1 na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Itália na última temporada, com o carro de Russell. Vale destacar que o jovem piloto chegou como a grande esperança dos fãs italianos de Fórmula 1, que não têm um piloto campeão mundial desde Alberto Ascari em 1953, pela Ferrari.

Max Verstappen e Kimi Antonelli após a batida no GP da Áustria (foto: Jure Makovec / AFP)

Entenda novela entre Russell, Verstappen e Mercedes

A renovação de George Russell com a Mercedes já era dada como garantida para a próxima temporada da Fórmula 1. Apesar da "confirmação", Toto Wolff não negou que buscou conversar com Max Verstappen sobre uma possível vaga na equipe. A movimentação, no entanto, não foi surpresa para o britânico, que foi alertado pelo chefe da escuderia prateada.

Em entrevista para o portal italiano "Gazzeta dello Sport", Wolff fora questionado sobre o futuro de Russell na Mercedes. O chefe de equipe aproveitou para destacar a confiança em seu elenco atual e confirmou a extensão de contrato do veterano.

— Sim. Sempre disse que estou feliz com minha equipe, com Russell e Kimi Antonelli, mas de repente o futuro de Max se tornou incerto. Por isso, nós também conversamos com ele. Mas eu sempre fui muito claro com George: em 90% do tempo, ele ficaria conosco. Tinha que falar com Verstappen, no entanto. Agora a situação está clara e tudo pode voltar ao normal — disse o chefe da Mercedes.

Antes mesmo da confirmação de que Max Verstappen ficaria na Red Bull, Russell já se mostrava confiante sobre sua continuação na Mercedes. Segundo o britânico, a renovação com a equipe tratava-se de "quando" e não "se" aconteceria.

Com contrato até 2028, o único jeito de Verstappen deixar a Red Bull era se estivesse na quarta colocação no campeonato de pilotos até a pausa de intertemporada. Porém, Max assegurou o top-3 no Grande Prêmio da Bélgica, com isso, não pôde acionar a cláusula de desempenho.