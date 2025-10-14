Bortoleto projeta desempenho para GP dos EUA de F1: ‘Confiante’
Piloto acredita em "lição de casa feita"
Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro na Fórmula 1 (F1), volta à pista nesta sexta-feira (17) para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, Texas. Vindo de um final de semana nem tão positivo em Singapura, última prova realizada, o piloto espera um "desempenho decente" nos Estados Unidos.
— Estou bem ansioso para correr em Austin: é um daqueles circuitos que você sempre ouve falar bem, e tenho me preparado para ele no simulador. Fizemos nossa lição de casa desde Singapura e estamos preparados para o próximo fim de semana — analisou Bortoleto, que estreia no circuito na F1.
O final de semana em Austin tem menos oportunidades dos pilotos e equipes testarem os seus equipamentos. Por ser uma etapa com corrida curta, a segunda sessão de treinos é substituída pela classificação sprint, enquanto a terceira cai para receber a corrida curta.
— Claro, precisaremos aproveitar ao máximo a única sessão de treinos para nos familiarizar com a pista e ajustar nosso carro, mas se nos mantivermos atentos e aproveitarmos as oportunidades, estou confiante de que podemos ter um desempenho decente — analisou Gabriel Bortoleto.
O Grande Prêmio dos Estados Unidos de F1 acontece nesta sexta-feira (17), sábado e domingo. A etapa inicia a rodada das Américas da categoria.
GP dos Estados Unidos de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
