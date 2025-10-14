CEO da McLaren rebate piloto sobre alegação de rejeição a Piastri na F1

A guerra entre Zak Brown e Álex Palou ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (14). Após o piloto espanhol dizer que a decisão da McLaren de contratar Oscar Piastri não havia partido do CEO da equipe da F1, o empresário norte-americano garantiu que participou ativamente das negociações com o australiano em 2022 e chamou a acusação do tetracampeão da Indy de “ridícula”.

Durante o julgamento do processo movido pela McLaren, Palou declarou que a decisão de contratar Piastri foi tomada por Andreas Seidl, chefe da equipe na F1 em 2022, e não por Brown. Além disso, afirmou que teria o desempenho comparado ao do australiano para, eventualmente, conquistar uma vaga na principal categoria do esporte a motor em 2024.

McLaren conquista título de equipes da F1 2025 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Em entrevista à Reuters, Brown rebateu as declarações, classificando-as como “ridículas”. O executivo ainda aproveitou para enaltecer a atual dupla da McLaren na F1, formada por Lando Norris e Piastri.

“As acusações dele são absolutamente ridículas. Não sei qual alegação me divertiu mais: a ideia de que eu não seria o responsável por tomar uma decisão importante sobre nossos pilotos, ou a sugestão de que eu não estava por trás da contratação de Piastri”, disse Brown.

“Com Oscar e Lando, temos a melhor dupla de pilotos da Fórmula 1. Estou feliz com o desempenho incrível e o espírito esportivo deles”, finalizou o CEO da McLaren.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 17 a 19 de outubro, nos Estados Unidos, 19ª etapa da temporada 2025.

GP dos Estados Unidos de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 18 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 19 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real