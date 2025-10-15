menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Equipe nega aposentadoria de Fernando Alonso da F1: ‘Idade é ponto forte’

Piloto tem contrato até 2026

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 15/10/2025
16:10
fernando alonso f1
imagem cameraPiloto Fernando Alonso (ANDREJ ISAKOVIC / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Andy Cowell, chefe da Aston Martin na Fórmula 1 (F1), negou a existência de conversas para a aposentadoria de Fernando Alonso. O piloto é um dos poucos que continuam na categoria após passar dos 40 anos. Entretanto, Cowell negou qualquer conversa sobre a aposentadoria do piloto espanhol.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Mercado da roda: veja as movimentações para o grid de 2026 da F1

— Acho que Fernando Alonso está pensando no final de 2026 e no que fazer, mas estamos nos esforçando muito para garantir que estejamos no melhor lugar possível em 2026, 2027 e além. Alonso mostrou que é fenomenal. A idade não parece ser um problema para ele, parece ser mais um ponto forte — disse Cowell à versão inglesa do "Motorsport.com".

Fernando Alonso, da Aston Martin, e Oscar Piastri, da McLaren, em ação no treino livre do GP da Holanda pela F1 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)
Fernando Alonso, da Aston Martin, e Oscar Piastri, da McLaren, em ação no treino livre do GP da Holanda pela F1 2025 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Fernando Alonso tem 44 anos e é o pilotos com mais provas disputadas na F1, somando 419. O bicampeão mundial já não vence desde o GP de Barcelona de 2013, quando defendia a Ferrari. Entretanto, o veterano entrega resultados honestos. Desde 2023, quando entrou na equipe, nunca ficou abaixo do top-10 do campeonato de pilotos, chegando a ser quarto no ano de estreia.

continua após a publicidade

Tendo um início de temporada com resultados pouco relevantes, o piloto teve um quinto lugar como melhor resultado em 2025.

— Se o carro estiver fraco, talvez eu vá mais um ano só para terminar com uma nota positiva. Se o carro estiver forte, 2026 provavelmente será meu último ano — disso o espanhol ao "AS" sobre a permanência na Fórmula 1 no próximo ano.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Chefe da Aston Martin diz não haver conversas sobre aposentadoria de Fernando Alonso

O chefe da Aston Martin reiterou não haver conversas para a aposentadoria do bicampeão mundial, afirmando que a equipe foca no campeonato de 2026:

continua após a publicidade

— Não tive nenhuma conversa com Fernando Alonso sobre isso. Suas conversas comigo no ano passado foram todas focadas em 2026. Para Lance Stroll é o mesmo, resultando em uma dolorosa temporada de 2025, mas estamos colocando todo o nosso esforço e foco em 2026.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias