Equipe nega aposentadoria de Fernando Alonso da F1: ‘Idade é ponto forte’
Piloto tem contrato até 2026
Andy Cowell, chefe da Aston Martin na Fórmula 1 (F1), negou a existência de conversas para a aposentadoria de Fernando Alonso. O piloto é um dos poucos que continuam na categoria após passar dos 40 anos. Entretanto, Cowell negou qualquer conversa sobre a aposentadoria do piloto espanhol.
— Acho que Fernando Alonso está pensando no final de 2026 e no que fazer, mas estamos nos esforçando muito para garantir que estejamos no melhor lugar possível em 2026, 2027 e além. Alonso mostrou que é fenomenal. A idade não parece ser um problema para ele, parece ser mais um ponto forte — disse Cowell à versão inglesa do "Motorsport.com".
Fernando Alonso tem 44 anos e é o pilotos com mais provas disputadas na F1, somando 419. O bicampeão mundial já não vence desde o GP de Barcelona de 2013, quando defendia a Ferrari. Entretanto, o veterano entrega resultados honestos. Desde 2023, quando entrou na equipe, nunca ficou abaixo do top-10 do campeonato de pilotos, chegando a ser quarto no ano de estreia.
Tendo um início de temporada com resultados pouco relevantes, o piloto teve um quinto lugar como melhor resultado em 2025.
— Se o carro estiver fraco, talvez eu vá mais um ano só para terminar com uma nota positiva. Se o carro estiver forte, 2026 provavelmente será meu último ano — disso o espanhol ao "AS" sobre a permanência na Fórmula 1 no próximo ano.
O chefe da Aston Martin reiterou não haver conversas para a aposentadoria do bicampeão mundial, afirmando que a equipe foca no campeonato de 2026:
— Não tive nenhuma conversa com Fernando Alonso sobre isso. Suas conversas comigo no ano passado foram todas focadas em 2026. Para Lance Stroll é o mesmo, resultando em uma dolorosa temporada de 2025, mas estamos colocando todo o nosso esforço e foco em 2026.
