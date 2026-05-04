VÍDEO: Hamilton faz gesto obsceno para Colapinto após colisão no GP de Miami de F1

A primeira volta do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, disputado neste domingo (3), foi marcada por um duelo intenso entre Lewis Hamilton e Franco Colapinto. Logo após a largada, o britânico se irritou com um toque do argentino em sua Ferrari e reagiu mostrando o dedo do meio ao argentino enquanto o ultrapassava.

continua após a publicidade

➡️ Antonelli bate recordes na F1 com vitória no GP de Miami

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A pequena colisão aconteceu na curva 11 do Autódromo Internacional de Miami. Hamilton largou em sexto, duas posições à frente de Colapinto. No entanto, viu o argentino se aproximar quando teve que reduzir para não bater no carro de Max Verstappen, que rodou sozinho na pista momentos antes. Assim, os pilotos ficaram um do lado do outro e a roda direita traseira do monoposto de Hamilton tocou a lateral do carro de Colapinto.

O heptacampeão se estressou com a situação e, depois, quando foi ultrapassar o argentino, mostrou o dedo do meio para ele.

Hamilton seguiu com o carro danificado ao longo de todas as 57 voltas. Mesmo com a avaria, terminou o GP de Miami na sétima posição, uma a frente de Colapinto. Com a punição de 20 segundos sofrida por Charles Leclerc, o britânico subiu para o sexto lugar. Mesmo assim, o heptacampeão saiu do carro insatisfeito e definiu a corrida como "terra de ninguém".

continua após a publicidade

— É duro e foi uma longa corrida em uma terra de ninguém. Com os danos, não havia nada que pudesse fazer. Achei que seríamos mais competitivos, então fiquei otimista. Fui segurado no começo quando Max rodou e estava na posição errada para isso, e então obviamente o dano que tive depois disso quando estava… Não tive nada (que pudesse fazer).

Lewis Hamilton no GP de Miami da F1 2026 (Foto: Chandan Khanna/ AFP)

Próxima etapa da F1

A Fórmula 1 volta à ação entre os dias 22 e 24 de maio, quando acontece o Grande Prêmio do Canadá, a quinta etapa da temporada. A disputa contará com sprint e terá apenas um treino livre, assim como aconteceu na etapa de Miami. A corrida principal está marcada para as 17h (de Brasília) do domingo (24).

continua após a publicidade

🏎️ Aposte na vitória de seu piloto favorito na F1!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.