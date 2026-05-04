Ainda em Miami, piloto recebe punição e cai na tabela da Fórmula 1

Ficar fora do pódio no GP de Miami não foi o único problema enfrentado por Charles Leclerc, no último domingo (3), mesmo após uma forte corrida. Além do susto durante a corrida, o monegasco da Ferrari foi punido em 20 segundos pela Fórmula 1, o que o fez perder duas posições no grid de chegada. O piloto, então, fica com dois pontos a menos no Mundial de Pilotos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Leclerc terminou a corrida na sexta colocação, mas perdeu o lugar para Lewis Hamilton e Franco Colapinto, que passaram pela bandeira quadriculada logo em seguida. Antes do problema enfrentado, o monegasco havia sido destaque positivo durante todas as 56 das 57 voltas da prova em Miami. O piloto se manteve entre os três primeiros em boa parte da disputa, mas perdeu a oportunidade ao tentar uma estratégia ruim contra Oscasr Piastri.

— É tudo culpa minha. Estou muito decepcionado com o meu erro, não deveria acontecer. Eu acelerei muito forte na penúltima volta. Pensei que seria uma boa ideia deixar o Oscar ir para poder usar o botão de ultrapassagem. Sabia que seria muito difícil de me manter à frente de outra forma. Foi uma decisão muito ruim, e no espaço de quatro curvas eu joguei uma corrida muito forte no lixo. Estou muito frustrado com isso — disse Leclerc, ao "Sky Sports".

continua após a publicidade

Logo após deixar Piastri passar, Charles bateu no muro e, a partir daí, diminuía ainda mais sua velocidade a cada segundo. A queda de desempenho da Ferrari, então, deu chance para George Russell e Max Verstappen superarem o monegasco a poucas curvas da bandeirada final.

Apesar das dificuldades enfrentadas, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) definiu que a atitude de Leclerc violava o artigo B1.8.6 do Regulamento Esportivo da Fórmula 1. Sem contestação do piloto ou da Ferrari, o piloto recebeu 20 segundos decisivos e perdeu duas posições. Com isso, somou apenas quatro pontos no Mundial de Pilotos.

continua após a publicidade

F1 justifica punição de Leclerc

"O carro 16 rodou na última volta na curva 3 e bateu no muro, mas continuou na pista. O piloto nos informou que o carro parecia estar em boas condições, exceto pelo fato de não conseguir fazer as curvas à direita corretamente.

Devido a esse problema, ele foi obrigado a cortar as chicanes a caminho da bandeira quadriculada. Concluímos que o fato de ele ter cortado as chicanes (ou seja, ter saído da pista) significava que ele obteve uma vantagem duradoura ao sair da pista dessa maneira.

O fato de ele ter tido algum tipo de problema mecânico não constituía uma razão justificável. Assim, impomos uma penalidade de 'Drive Through' ao carro 16, dado o número de vezes que o carro saiu da pista e obteve vantagem."

Charles Leclerc e Lewis Hamilton no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP)

Caso parecido aconteceu com Hamilton na F1 2025

Hamilton terminou a corrida na sétima colocação do GP de Singapura, mas perdeu o lugar para Fernando Alonso, que passou pela linha chegada logo depois. A disputa entre os veteranos, inclusive, esteve em destaque durante as últimas voltas em Marina Bay. Com o piloto da Ferrari a sua frente, o espanhol reclamava das manobras do adversário ao tentar administrar os problemas com os freios no percurso.

Na Ocasião, a FIA afirmou que Hamilton havia violado o artigo 33.3 do Regulamento Esportivo da Fórmula 1 e do artigo 12.2.1 do Código Esportivo Internacional. Com isso, puniu o heptacampeão mundial com cinco segundos, o que o fez perder uma posição.

Vale destacar que os pedais da Ferrari falharam tanto com Hamilton quanto com Charles Leclerc em Singapura. Em busca de completar a corrida, os pilotos precisaram utilizar o "Lift and Coast", conhecido por LiCo. Essa técnica de direção consiste em tirar o pé do acelerador antes do habitual, em uma curva, para que o carro deslize e diminua a velocidade sem a necessidade do acionamento dos freios.

+Aposte em Gabriel Bortoleto na F1 2026

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.