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Antonelli bate recordes na F1 com vitória no GP de Miami

Aos 19 anos, piloto da Mercedes segue fazendo história na elite do automobilismo mundial

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 04/05/2026
16:07
Piloto italiano, Andrea Kimi Antonelli, estreou na Fórmula 1 em 2025 (Foto: Reprodução/Instagram)
imagem cameraPiloto italiano, Andrea Kimi Antonelli, estreou na Fórmula 1 em 2025 (Foto: Reprodução/ Instagram)
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Este domingo (3) foi mais do que especial para o italiano Kimi Antonelli. Além da vitória do Grande Prêmio de Miami, o piloto se tornou o primeiro da história a converter as três primeiras poles position da carreira em vitórias. E também chegou ao posto de mais jovem a conquistar três triunfos em sequência, ultrapassando nomes como Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Max Verstappen.

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Nesta temporada, o piloto da Mercedes subiu ao lugar mais alto do pódio na China, no Japão e em Miami, etapas disputadas em sequência. O italiano só não venceu o GP de estreia, na Austrália. Na ocasião, foi George Russell, seu companheiro, que terminou na frente, deixando Antonelli no segundo lugar.

Atualmente, o jovem piloto lidera o Mundial com 100 pontos. Atrás dele, vem justamente Russell, com 80. Quem fecha o Top-3 é Charles Leclerc, da Ferrari, com 63. Ao fim do GP de Miami, Antonelli comemorou seus feitos, mas manteve os pés no chão.

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— Foi só o início. Estamos trabalhando muito duro. Agora vamos trabalhar porque tem o GP do Canadá daqui a duas semanas.

Kimi Antonelli, da Mercedes, em ação na classificatória do GP de Miami da F1 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
Kimi Antonelli, da Mercedes, em ação na classificatória do GP de Miami da F1 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Antonelli se torna o mais jovem a vencer três etapas seguidas da F1

Em Miami, Antonelli emendou mais um recorde. Aos 19 anos, oito meses e oito dias de idade, ele se tornou o piloto mais jovem a vencer três etapas consecutivas da Fórmula 1. O italiano, que estreou na entidade em 2025, ultrapassou nomes como Alonso, Vettel e Verstappen. Os três conquistaram a trinca de vitórias consecutivas aos 23 anos de idade.

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Próxima etapa da F1

A próxima oportunidade de Antonelli seguir fazendo história na F1 está marcada para os dias 22 a 24 de maio, quando acontece o Grande Prêmio do Canadá. A disputa contará com sprint e terá apenas um treino livre, assim como aconteceu na etapa de Miami. A corrida principal está marcada para as 17h (de Brasília) do domingo (24).

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