Antonelli bate recordes na F1 com vitória no GP de Miami

Este domingo (3) foi mais do que especial para o italiano Kimi Antonelli. Além da vitória do Grande Prêmio de Miami, o piloto se tornou o primeiro da história a converter as três primeiras poles position da carreira em vitórias. E também chegou ao posto de mais jovem a conquistar três triunfos em sequência, ultrapassando nomes como Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Max Verstappen.

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Nesta temporada, o piloto da Mercedes subiu ao lugar mais alto do pódio na China, no Japão e em Miami, etapas disputadas em sequência. O italiano só não venceu o GP de estreia, na Austrália. Na ocasião, foi George Russell, seu companheiro, que terminou na frente, deixando Antonelli no segundo lugar.

Atualmente, o jovem piloto lidera o Mundial com 100 pontos. Atrás dele, vem justamente Russell, com 80. Quem fecha o Top-3 é Charles Leclerc, da Ferrari, com 63. Ao fim do GP de Miami, Antonelli comemorou seus feitos, mas manteve os pés no chão.

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— Foi só o início. Estamos trabalhando muito duro. Agora vamos trabalhar porque tem o GP do Canadá daqui a duas semanas.

Kimi Antonelli, da Mercedes, em ação na classificatória do GP de Miami da F1 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Antonelli se torna o mais jovem a vencer três etapas seguidas da F1

Em Miami, Antonelli emendou mais um recorde. Aos 19 anos, oito meses e oito dias de idade, ele se tornou o piloto mais jovem a vencer três etapas consecutivas da Fórmula 1. O italiano, que estreou na entidade em 2025, ultrapassou nomes como Alonso, Vettel e Verstappen. Os três conquistaram a trinca de vitórias consecutivas aos 23 anos de idade.

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Próxima etapa da F1

A próxima oportunidade de Antonelli seguir fazendo história na F1 está marcada para os dias 22 a 24 de maio, quando acontece o Grande Prêmio do Canadá. A disputa contará com sprint e terá apenas um treino livre, assim como aconteceu na etapa de Miami. A corrida principal está marcada para as 17h (de Brasília) do domingo (24).