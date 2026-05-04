A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) preparou um pacote de atualizações que estreou no Grande Prêmio de Miami. Mesmo com as mudanças, algumas características do novo motor da F1 2026 seguem sendo um incômodo para Max Verstappen. Em corrida de recuperação após um problema na largada, o holandês chegou a ocupar o topo da tabela, mas sofreu com a estratégia da Red Bull.

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Verstappen fez uma sólida classificação no sábado (2) e garantiu lugar na primeira fila da corrida principal, atrás apenas de Kimi Antonelli, que conquistou a pole position. Logo após a largada, o tetracampeão mundial perdeu o controle do carro e rodou no meio da pista ao sair da segunda curva. Com o incidente, uma nova estratégia precisou ser adotada.

A decisão da Red Bull foi colocar pneus duros quando o safety car foi acionado, após os acidentes de Isack Hadjar e Pierre Gasly. A ideia era buscar um eventual undercut sobre os competidores, que fariam sua única parada mais à frente – o que daria vantagem a Max na pista.

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Em um primeiro momento, o cenário projetado se concretizou com paciência e eficiência. Verstappen escalou o pelotão até alcançar as primeiras posições, e tornou-se questão de tempo até que os líderes fossem aos boxes e o holandês assumisse a ponta. A liderança veio na volta 29, mas o desgaste dos pneus mais antigos cobrou seu preço. Com isso, o piloto da Red Bull perdeu a posição já na volta seguinte.

Bom pra Red Bull, ruim pra F1

A melhor colocação de Max Verstappen até então havia sido um sexto lugar no GP da Austrália. Um abandono na China e um oitavo lugar nas corridas seguintes passaram a preocupar a equipe, que prometia melhorias no carro após a pausa da Fórmula 1 em abril. Após a quarta etapa, o resultado do trabalho foi elogiado pelo holandês.

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— Está melhor. Acho que fomos mais competitivos, infelizmente com o composto duro não foi tão bom. Estamos chegando lá, ainda não somos os mesmos. Quer dizer, meu carro está um pouco melhor, mas o que eu disse antes sobre os regulamentos continua o mesmo — disse Verstappen.

As críticas, porém, não foram poupadas à F1. Para o piloto, os problemas relatados nos primeiros GPs persistem e seguem impactando diretamente o desempenho ao longo das corridas, especialmente na forma como o carro se comporta em diferentes trechos da pista. Segundo Verstappen, essas limitações comprometem o ritmo em situações decisivas.

— Você ainda precisa andar mais devagar em alguns lugares para andar mais rápido. Ainda não é como eu gostaria de ver. Isso ainda te pune. Quanto mais rápido você passa nas curvas, mais devagar você fica na reta seguinte. Não deveria ser assim — concluiu.

Max Verstappen reage nos boxes durante o terceiro treino livre do GP da Austrália de F1 em Albert Park (Foto: William West/AFP)

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Baixas importantes na Red Bull

Em meio à possível saída de Max Verstappen, a Red Bull embala uma sequência de perdas importantes para o time. E, segundo o ex-mecânico Kenny Handkammer, mais uma peça crucial pode estar perto de deixar a equipe: Hannah Schmitz, engenheira de estratégia.

A possível saída ocorre após uma série de perdas de profissionais importantes na equipe. Na primeira semana de abril, a Red Bull confirmou a saída de Gianpiero Lambiase para a McLaren em 2028. O engenheiro de corrida assumirá o cargo de Diretor de Corrida na equipe papaya, onde se reportará ao chefe Andrea Stella.

Outro nome que está de saída é Ole Schak, mecânico responsável pela parte dianteira do carro de Verstappen, segundo o portal "F1-Insider". Na equipe há mais de 20 anos, desde sua estreia na categoria, ele era o único do grupo que nunca perdeu uma corrida desde o GP da Austrália de 2005.

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