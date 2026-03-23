Os primeiros pontos da Audi foram conquistados já na etapa de estreia na Fórmula 1. Depois disso, no entanto, problemas no carro impediram que a equipe voltasse a figurar entre os 10 melhores, como aconteceu no GP da China. Antes mesmo de sua saída, o britânico Jonathan Wheatley havia destacado os principais pontos de atenção do jovem time.

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— Tive uma longa conversa com Mattia sobre isso. Uma das áreas de foco para nós no próximo ciclo de desenvolvimento é a unidade de potência. Acreditamos que há algum trabalho que podemos fazer nessa área. Continua sendo também um desafio resolver esses problemas de dirigibilidade, porque Nico teve algumas situações, acho que na curva 6, em que foi difícil se recuperar — disse Wheatley.

Um dos grandes desafios enfrentados pela Audi nesta temporada parece ser fazer seus dois pilotos largarem juntos. Enquanto Nico Hulkenberg sofreu para participar da estreia da F1 2026, na etapa seguinte – no GP da China – foi a vez de Bortoleto ficar preso na garagem.

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Na corrida chinesa, o alemão chegou a ficar próximo da zona de pontuação – cenário que parecia ainda mais favorável após os problemas enfrentados por Oscar Piastri e Lando Norris antes mesmo da largada. Sem os dois pilotos da McLaren, o veterano da Audi precisava apenas manter sua posição para garantir pontos.

O que se viu, porém, foi uma atuação abaixo da expectativa, tanto de Hulkenberg quanto da equipe. Ele terminou em 11º lugar e se manteve sem pontos na atual temporada.

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Mudanças internas na Audi

Equipe de Gabriel Bortoleto, a Audi anunciou mudanças internas importantes nesta sexta-feira (20). Jonathan Wheatley deixou o cargo de chefe de equipe por razões pessoais. Com isso, Mattia Binotto, responsável pelo projeto da montadora alemã na Fórmula 1, passa a comandar o time.

Wheatley ocupava a posição desde 2025, quando deixou a Red Bull, e liderou a transição da Sauber para a Audi, concluída ao final da temporada passada. Agora, Binotto acumula duas funções na estrutura da equipe – ele já estava à frente do projeto desde 2024.

Sob o comando de Wheatley, a Sauber apresentou evolução no campeonato. A equipe terminou a temporada de 2024 na última colocação, mas, em 2025, ficou à frente da Alpine. Entre os destaques, estão o pódio de Nico Hulkenberg no GP da Inglaterra e o sexto lugar de Gabriel Bortoleto na Hungria.

Jonathan Wheatley em garagem da Sauber com Nico Hulkenberg na F1 2025 (Foto: Reprodução/Instagram: @j.m.wheatley)

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