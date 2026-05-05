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Lewis Hamilton abandona parte do treinamento antes de GP do Canadá

Heptacampeão afirmou que os treinos nos simuladores da Ferrari atrapalham seu desempenho

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 05/05/2026
18:41
Lewis Hamilton no Circuito de Suzuka - GP do Japão 2026 (Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP)
imagem cameraLewis Hamilton no Circuito de Suzuka - GP do Japão 2026 (Foto: Andrew Caballero-Reynolds/ AFP)
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Lewis Hamilton foi o sexto colocado no Grande Prêmio de Miami, disputado no último domingo (3). Isso porque ele subiu uma posição com a punição sofrida por Charles Leclerc, confirmada após o pódio. No início da corrida, o britânico sofreu um toque de Colapinto e seguiu até o fim com uma avaria no monosposto. Ainda assim, o heptacampeão considera que seu principal problema em Miami foi outro: os treinos nos simuladores da Ferrari.

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É comum que os pilotos simulem a corrida nos equipamentos desenvolvidos por suas equipes, a fim de testar estratégias e táticas. No entanto, segundo Hamilton, isso está sendo prejudicial para seu desempenho. Por isso, decidiu que não usará o simulador no GP do Canadá, a próxima etapa da temporada da F1. A disputa acontece entre os dias 22 e 24 de maio.

— Para ser honesto, eu acho que o simulador realmente me leva para a direção errada, então eu acho que eu devo cortar isso por agora e fazer um teste sem ele. Eu vou ter uma abordagem diferente na próxima corrida, porque a forma como estamos nos preparando neste momento não está ajudando. Nós vamos no simulador, depois vamos para a pista – e o carro parece diferente quando você vai à pista.

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— Então eu não vou para o simulador entre agora e a próxima corrida. Eu ainda vou participar de reuniões na fábrica da Ferrari e coisas assim, mas eu vou me afastar do simulador um pouco e ver o que acontece — completou Hamilton.

Lewis Hamilton pilota pela Ferrari durante o GP da China de Fórmula 1 no Circuito Internacional de Xangai. (Foto: Andy Wong/Pool/AFP)
Lewis Hamilton pilota pela Ferrari durante o GP da China de Fórmula 1 no Circuito Internacional de Xangai. (Foto: Andy Wong/Pool/AFP)

O melhor resultado do britânico neste ano foi o GP da China, realizado em 15 de março. Nele, Hamilton subiu ao pódio no terceiro lugar após terminar a temporada passada sem alcançar o Top-3 em nenhuma etapa. E, coincidência ou não, Hamilton afirmou que foi a única corrida deste ano para a qual não seguiu o planejamento correto nos treinos no simulador.

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