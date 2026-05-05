Lewis Hamilton abandona parte do treinamento antes de GP do Canadá
Heptacampeão afirmou que os treinos nos simuladores da Ferrari atrapalham seu desempenho
- Matéria
- Mais Notícias
Lewis Hamilton foi o sexto colocado no Grande Prêmio de Miami, disputado no último domingo (3). Isso porque ele subiu uma posição com a punição sofrida por Charles Leclerc, confirmada após o pódio. No início da corrida, o britânico sofreu um toque de Colapinto e seguiu até o fim com uma avaria no monosposto. Ainda assim, o heptacampeão considera que seu principal problema em Miami foi outro: os treinos nos simuladores da Ferrari.
Relacionadas
- Fórmula 1
Mariana Becker critica equipe de Bortoleto na F1 após Miami: ‘Para esquecer’
Fórmula 105/05/2026
- Fórmula 1
VÍDEO: Hamilton faz gesto obsceno para Colapinto após colisão no GP de Miami de F1
Fórmula 104/05/2026
- Copa do Mundo
De pista de F1 a palco da Seleção: estádio da Copa em Miami vive transformação em 24 horas
Copa do Mundo04/05/2026
➡️ Fórmula 1: Arábia Saudita insiste em GP mesmo após decisão da FIA
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
É comum que os pilotos simulem a corrida nos equipamentos desenvolvidos por suas equipes, a fim de testar estratégias e táticas. No entanto, segundo Hamilton, isso está sendo prejudicial para seu desempenho. Por isso, decidiu que não usará o simulador no GP do Canadá, a próxima etapa da temporada da F1. A disputa acontece entre os dias 22 e 24 de maio.
— Para ser honesto, eu acho que o simulador realmente me leva para a direção errada, então eu acho que eu devo cortar isso por agora e fazer um teste sem ele. Eu vou ter uma abordagem diferente na próxima corrida, porque a forma como estamos nos preparando neste momento não está ajudando. Nós vamos no simulador, depois vamos para a pista – e o carro parece diferente quando você vai à pista.
— Então eu não vou para o simulador entre agora e a próxima corrida. Eu ainda vou participar de reuniões na fábrica da Ferrari e coisas assim, mas eu vou me afastar do simulador um pouco e ver o que acontece — completou Hamilton.
O melhor resultado do britânico neste ano foi o GP da China, realizado em 15 de março. Nele, Hamilton subiu ao pódio no terceiro lugar após terminar a temporada passada sem alcançar o Top-3 em nenhuma etapa. E, coincidência ou não, Hamilton afirmou que foi a única corrida deste ano para a qual não seguiu o planejamento correto nos treinos no simulador.
🏎️ Aposte na vitória de seu piloto favorito na F1!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias