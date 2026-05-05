Lewis Hamilton abandona parte do treinamento antes de GP do Canadá

Lewis Hamilton foi o sexto colocado no Grande Prêmio de Miami, disputado no último domingo (3). Isso porque ele subiu uma posição com a punição sofrida por Charles Leclerc, confirmada após o pódio. No início da corrida, o britânico sofreu um toque de Colapinto e seguiu até o fim com uma avaria no monosposto. Ainda assim, o heptacampeão considera que seu principal problema em Miami foi outro: os treinos nos simuladores da Ferrari.

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É comum que os pilotos simulem a corrida nos equipamentos desenvolvidos por suas equipes, a fim de testar estratégias e táticas. No entanto, segundo Hamilton, isso está sendo prejudicial para seu desempenho. Por isso, decidiu que não usará o simulador no GP do Canadá, a próxima etapa da temporada da F1. A disputa acontece entre os dias 22 e 24 de maio.

— Para ser honesto, eu acho que o simulador realmente me leva para a direção errada, então eu acho que eu devo cortar isso por agora e fazer um teste sem ele. Eu vou ter uma abordagem diferente na próxima corrida, porque a forma como estamos nos preparando neste momento não está ajudando. Nós vamos no simulador, depois vamos para a pista – e o carro parece diferente quando você vai à pista.

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— Então eu não vou para o simulador entre agora e a próxima corrida. Eu ainda vou participar de reuniões na fábrica da Ferrari e coisas assim, mas eu vou me afastar do simulador um pouco e ver o que acontece — completou Hamilton.

Lewis Hamilton pilota pela Ferrari durante o GP da China de Fórmula 1 no Circuito Internacional de Xangai. (Foto: Andy Wong/Pool/AFP)

O melhor resultado do britânico neste ano foi o GP da China, realizado em 15 de março. Nele, Hamilton subiu ao pódio no terceiro lugar após terminar a temporada passada sem alcançar o Top-3 em nenhuma etapa. E, coincidência ou não, Hamilton afirmou que foi a única corrida deste ano para a qual não seguiu o planejamento correto nos treinos no simulador.

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