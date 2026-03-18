F1: Aston Martin vive clima de pressão e estuda mudança no comando da equipe

A Aston Martin avalia mudanças em sua estrutura após um início decepcionante na temporada 2026 da Fórmula 1. A principal possibilidade em discussão é a substituição de Adrian Newey no cargo de chefe de equipe, segundo o SoyMotor durante uma transmissão ao vivo.

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A escuderia britânica tem enfrentado dificuldades desde os primeiros testes do ano, em Barcelona, quando já apresentou atraso no cronograma e desempenho abaixo das expectativas. Em pista, os problemas se agravaram: Fernando Alonso abandonou as duas corridas mais recentes devido a fortes vibrações no carro, que causaram dormência em suas mãos e impediram a continuidade nas provas.

As falhas técnicas, em parte associadas à unidade de potência da Honda, comprometeram o rendimento do time e acentuaram a pressão interna por respostas rápidas. Diante do cenário, a direção da equipe passou a considerar uma reestruturação no comando esportivo.

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Espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, no treino classificatório para o GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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Pressão sobre Newey e bastidores tensos

Contratado para liderar o projeto técnico de 2026, Adrian Newey também assumiu o posto de chefe de equipe no início da temporada. No entanto, o desempenho do carro ficou aquém do esperado, aumentando o desgaste interno.

De acordo com o portal, o ambiente nos bastidores é de "tensão, nervosismo e decepção", com críticas à condução do time e menções a uma suposta falta de liderança. Reconhecido como um dos maiores engenheiros da história da Fórmula 1, frequentemente chamado de "mago", Newey vê sua posição no comando ser colocada em prova poucos meses após assumir a função.



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Possível substituto e reestruturação

Nos bastidores, o nome mais cotado para assumir o cargo é o de Andreas Seidl, ex-chefe da McLaren, conforme apuração do jornalista Matthew J. Thompson. A eventual mudança pode ser oficializada nos próximos dias.

A tendência, no entanto, é que Newey permaneça na Aston Martin, retornando à função para a qual foi originalmente contratado: liderar o desenvolvimento técnico dos carros. A reestruturação permitiria ao engenheiro focar exclusivamente na área em que construiu sua reputação ao longo de décadas na Fórmula 1.

A movimentação indica uma tentativa da equipe de Silverstone de recuperar competitividade e estabilidade após um início de temporada abaixo do esperado.

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