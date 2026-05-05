A Fórmula 1 cancelou a corrida que seria realizada na Arábia Saudita em Abril devido aos conflitos no Oriente Médio, decisão que também afetou o GP do Bahrein. Mesmo assim, o país segue insistindo em sediar o Grande Prêmio. A posição foi reforçada nesta terça-feira (5) pelo príncipe Khalid Bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, que reiterou o interesse do país em retornar ao calendário da categoria.

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Decisão partiu da F1

Após a apresentação do percurso do Rali Dakar 2027, o príncipe e presidente da Federação Saudita de Automobilismo e Motociclismo (SAMF) destacou que o cancelamento da prova em Jeddah foi uma decisão exclusiva da Fórmula 1 e da FIA e que eles estavam prontos para receber o GP:

— Estávamos prontos para sediar a Fórmula 1 em Jeddah, assim como estivemos para qualquer outro evento programado em nosso território. Totalmente preparados. A decisão de não realizar a corrida foi tomada pela Fórmula 1 e pela FIA, e nós respeitamos, mas nossa disposição não mudou, afirmou.

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O dirigente ainda ressaltou que o episódio fortaleceu o compromisso do país com o esporte:

— Pelo contrário, essa situação reforçou nosso compromisso, não apenas com a organização de eventos, mas com o que o esporte representa.

(Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

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Contexto de tensão no Oriente Médio

Durante o pronunciamento, o príncipe abordou o cenário geopolítico da região, marcado por tensões envolvendo o Irã e outros países do Oriente Médio. Segundo ele, os acontecimentos recentes evidenciam a estabilidade da Arábia Saudita:

— A Arábia Saudita é estável. Nosso sistema é forte e nossas fronteiras são seguras.

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Esporte como símbolo de normalidade

Khalid também reforçou a ideia de normalidade no país, destacando o papel do esporte no cotidiano da população:

— A vida no Reino da Arábia Saudita continua, e o esporte também. Os torcedores continuam lotando os estádios em todo o país semana após semana. E fazem isso porque se sentem seguros e porque o esporte permanece parte integrante da vida diária no Reino, concluiu.

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(Foto: Divulgação)

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