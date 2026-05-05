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Mariana Becker critica equipe de Bortoleto na F1 após Miami: 'Para esquecer'

Brasileiro sofreu com classificação após carro pegar fogo e largou em último

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/05/2026
10:49
Atualizado há 1 minutos
Mariana Becker
imagem cameraMariana Becker é jornalista da Globo (Foto: Divulgação/Vira Comunicação)
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Uma clara mudança pôde ser vista no GP de Miami após a pausa da F1 em abril, principalmente em relação ao domínio de alguns equipe sobre outras. Ainda assim, nem tudo parece ter passado por esse processo de transformação. Os problemas no carro da Audi, por exemplo, seguem afetando o desempenho de Gabriel Bortoleto na pista.

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Inclusive, essa adversidade foi destacada pela jornalista Mariana Becker após a prova no Circuito Internacional de Miami. Embora a atuação de Bortoleto em sua corrida de recuperação mereça elogios, a entrega de sua equipe não foi correspondente com o alto nível necessário na F1.

— Gabriel Bortoleto teve um fim de semana para esquecer, cheio de problemas técnicos. Ainda assim, largou na última posição no grid e chegou em décimo segundo fazendo uma corrida sólida. Mas a Audi tem que dar um carro que não dê tantos problemas — disse a jornalista.

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Após problemas na classificação, Gabriel Bortoleto teve que enfrentar uma largada adversa. Além disso, recebeu um toque no início da prova que danificou sua asa dianteira. A decisão da equipe, porém, foi manter o piloto da Audi na pista. Felizmente, os problemas não o impediram de ganhar 10 posições ao longo das 57 voltas. Veja como foi a corrida em Miami.

Carro de Gabriel Bortoleto pega fogo durante a classificação do GP de Miami da F1 2026 (Foto: Reprodução/F1TVPro)
Carro de Gabriel Bortoleto pega fogo durante a classificação do GP de Miami da F1 2026 (Foto: Reprodução/F1TVPro)

Próxima etapa da F1

O próximo compromisso para Bortoleto na F1 está marcada para os dias 22 a 24 de maio, quando acontece o Grande Prêmio do Canadá. A disputa contará com sprint e terá apenas um treino livre, assim como aconteceu na etapa de Miami. A corrida principal está marcada para as 17h (de Brasília) do domingo (24).

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