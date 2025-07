Fernando Alonso não esconde a realidade atual da Fórmula 1: as quatro primeiras equipes — McLaren, Ferrari, Mercedes e Red Bull — são praticamente “intocáveis” para o restante da temporada 2025. Apesar disso, deixou claro acreditar que a grande revolução técnica prevista para 2026 pode ser a chance para equipes médias se aproximarem do topo.

continua após a publicidade

➡️Fora da F1 na Globo, Reginaldo Leme projeta futuro

Em oitavo lugar no Mundial de Construtores com a Aston Martin, que soma 36 pontos, Alonso reconheceu que a diferença para a Red Bull, quarta colocada com 172, é praticamente impossível de tirar. Com o foco de todos voltado para os novos carros de 2026, o desenvolvimento para este ano já praticamente cessou.

— As quatro primeiras equipes estão muito à frente das outras neste momento. Os oito primeiros carros vão ser praticamente intocáveis pelo resto da temporada — disse.

continua após a publicidade

— Não haverá muitas atualizações de agora em diante. Então, só algo extraordinário pode abrir a possibilidade de brigar por um sexto ou sétimo lugar — emendou.

➡️ Mercado da roda: veja as movimentações para o grid de 2026 da F1

Grandes mudanças geram mudanças na ordem de forças

Alonso lembrou que na Áustria, por exemplo, a batida entre Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli — que forçou o abandono de ambos — abriu espaço para um sétimo lugar da Aston Martin. Mas ressaltou que isso é exceção.

continua após a publicidade

— Na Áustria, dois dos oito primeiros bateram e abandonaram, o que me permitiu ficar com o sétimo lugar, mas essa não é a regra. Normalmente, lutamos para ser nono ou décimo, e isso já é um bom fim de semana — completou.

O espanhol, porém, mostrou otimismo com o que vem pela frente. A F1 terá um regulamento técnico completamente diferente no próximo ano, com novos carros e motores. Historicamente, grandes mudanças nas regras abrem espaço para mudanças na ordem de forças do grid — e é aí que reside a expectativa de Alonso.

— Sabemos que 2026 é uma boa oportunidade. Não só para a Aston Martin, mas para muitas equipes que querem se tornar de ponta. No próximo ano, haverá um reinício das regras e todos querem estar naquela posição para desafiar as grandes — concluiu.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.