F1: Hamilton bate recorde negativo com jejum de pódios na Ferrari

Lewis Hamilton atingiu a marca de 19 corridas consecutivas sem pódios pela Ferrari após terminar em quarto lugar no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, realizado no último domingo (20). O heptacampeão mundial superou o recorde anterior que pertencia ao francês Didier Pironi, que ficou 18 provas sem alcançar o top 3 na F1 pela escuderia italiana entre 1981 e 1982.

O piloto britânico não conseguiu subir ao pódio em nenhuma das etapas disputadas em 2025, seu primeiro ano na equipe de Maranello. Seu melhor resultado na temporada tem sido o quarto lugar, posição que repetiu em quatro oportunidades: nos GPs da Emilia-Romagna, Áustria, Inglaterra e agora nos Estados Unidos.

Hamilton também enfrenta um período sem vitórias que já dura um ano e três meses. Seu último triunfo na F1 aconteceu no GP da Bélgica de 2024, quando ainda defendia a Mercedes.

Atuação de Hamilton no GP dos Estados Unidos

Entre as voltas 34 e 40 do GP dos Estados Unidos, Hamilton sofreu uma perda súbita de ritmo, com sua diferença para o terceiro colocado aumentando em 4 segundos. Ao questionar seu engenheiro Riccardo Adami sobre esta desvantagem, recebeu uma resposta contrária: "A diferença se manteve estável desde quando você entrou nos pits, de 10s".

Durante a corrida, Hamilton precisou utilizar a técnica "lift and coast" (deixar o carro deslizar naturalmente) para preservar componentes do carro. A técnica tem sido frequentemente empregada pela Ferrari para proteger os freios do SF-25, sistema que apresenta falhas recorrentes ao longo da temporada. No final da prova, o piloto também relatou problemas no pneu dianteiro direito e na direção de seu carro.

— Eu estava meio que na briga, no começo. Aí quase peguei Charles antes dele parar e perdi um bocado de tempo ali, e depois do meu pit stop eu voltei muito atrás. A estratégia não foi a ideal, mas o resultado foi perfeito quando se trata de pontuar para a equipe — declarou Hamilton após a corrida.

— Antes da parada de Charles eu estava logo atrás dele, mas depois voltar 10s era um déficit muito grande para eu conseguir compensar — acrescentou o piloto.

Lewis Hamilton no GP dos Estados Unidos (Foto: Rudy Carezzevoli/ Getty Images via AFP)

Hamilton alcança feito histórico no GP dos EUA

No Circuito das Américas, o britânico largou da sexta posição e chegou a pressionar Lando Norris pela última posição do pódio no início da prova. Ocupou temporariamente o terceiro lugar quando Charles Leclerc, seu companheiro de equipe, realizou seu pit stop.

Apesar do resultado abaixo do esperado, Hamilton alcançou um marco histórico ao se tornar o primeiro piloto a ultrapassar a barreira dos 5 mil pontos na F1. Com os 12 pontos conquistados na corrida americana, chegou a exatos 5.004,5 pontos na carreira. A diferença para o segundo colocado no ranking histórico, Max Verstappen, vencedor da prova de domingo, é de 1.675 pontos.

Os primeiros seis pontos da carreira do heptacampeão foram obtidos em sua estreia na F1, no GP da Austrália de 2007.

A Fórmula 1 retorna já neste fim de semana, em 26 de outubro, com o GP do México, válido como a 20ª etapa da temporada 2025, que terá um total de 24 corridas.