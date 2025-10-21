menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

F1: Hamilton bate recorde negativo com jejum de pódios na Ferrari

Próximo GP será no México neste fim de semana (26)

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 21/10/2025
10:18
Atualizado há 1 minutos
Lewis Hamilton no GP dos Estados Unidos (Foto: Jim WATSON / AFP)
imagem cameraLewis Hamilton no GP dos Estados Unidos (Foto: Jim WATSON / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Lewis Hamilton atingiu a marca de 19 corridas consecutivas sem pódios pela Ferrari após terminar em quarto lugar no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, realizado no último domingo (20). O heptacampeão mundial superou o recorde anterior que pertencia ao francês Didier Pironi, que ficou 18 provas sem alcançar o top 3 na F1 pela escuderia italiana entre 1981 e 1982.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O piloto britânico não conseguiu subir ao pódio em nenhuma das etapas disputadas em 2025, seu primeiro ano na equipe de Maranello. Seu melhor resultado na temporada tem sido o quarto lugar, posição que repetiu em quatro oportunidades: nos GPs da Emilia-Romagna, Áustria, Inglaterra e agora nos Estados Unidos.

Hamilton também enfrenta um período sem vitórias que já dura um ano e três meses. Seu último triunfo na F1 aconteceu no GP da Bélgica de 2024, quando ainda defendia a Mercedes.

continua após a publicidade

Atuação de Hamilton no GP dos Estados Unidos

Entre as voltas 34 e 40 do GP dos Estados Unidos, Hamilton sofreu uma perda súbita de ritmo, com sua diferença para o terceiro colocado aumentando em 4 segundos. Ao questionar seu engenheiro Riccardo Adami sobre esta desvantagem, recebeu uma resposta contrária: "A diferença se manteve estável desde quando você entrou nos pits, de 10s".

Durante a corrida, Hamilton precisou utilizar a técnica "lift and coast" (deixar o carro deslizar naturalmente) para preservar componentes do carro. A técnica tem sido frequentemente empregada pela Ferrari para proteger os freios do SF-25, sistema que apresenta falhas recorrentes ao longo da temporada. No final da prova, o piloto também relatou problemas no pneu dianteiro direito e na direção de seu carro.

continua após a publicidade

— Eu estava meio que na briga, no começo. Aí quase peguei Charles antes dele parar e perdi um bocado de tempo ali, e depois do meu pit stop eu voltei muito atrás. A estratégia não foi a ideal, mas o resultado foi perfeito quando se trata de pontuar para a equipe — declarou Hamilton após a corrida.

— Antes da parada de Charles eu estava logo atrás dele, mas depois voltar 10s era um déficit muito grande para eu conseguir compensar — acrescentou o piloto.

➡️Apesar da má fase, Hamilton alcança feito histórico na Fórmula 1
➡️F1: Max Verstappen será substituído na Red Bull no GP do México
➡️Piloto recebe punição ‘atrasada’ e volta a cair na Fórmula 1

Lewis Hamilton no GP dos Estados Unidos (Foto: Rudy Carezzevoli/ Getty Images via AFP)
Lewis Hamilton no GP dos Estados Unidos (Foto: Rudy Carezzevoli/ Getty Images via AFP)

Hamilton alcança feito histórico no GP dos EUA

No Circuito das Américas, o britânico largou da sexta posição e chegou a pressionar Lando Norris pela última posição do pódio no início da prova. Ocupou temporariamente o terceiro lugar quando Charles Leclerc, seu companheiro de equipe, realizou seu pit stop.

Apesar do resultado abaixo do esperado, Hamilton alcançou um marco histórico ao se tornar o primeiro piloto a ultrapassar a barreira dos 5 mil pontos na F1. Com os 12 pontos conquistados na corrida americana, chegou a exatos 5.004,5 pontos na carreira. A diferença para o segundo colocado no ranking histórico, Max Verstappen, vencedor da prova de domingo, é de 1.675 pontos.

Os primeiros seis pontos da carreira do heptacampeão foram obtidos em sua estreia na F1, no GP da Austrália de 2007.

A Fórmula 1 retorna já neste fim de semana, em 26 de outubro, com o GP do México, válido como a 20ª etapa da temporada 2025, que terá um total de 24 corridas.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias