Zak Brown comentou comentou as especulações cada vez mais fortes sobre uma possível ida de Max Verstappen para a Mercedes. Em entrevista ao podcast "The Sports Agents", o CEO da McLaren não escondeu o quanto lhe causa desconforto imaginar o tetracampeão pilotando pelos alemães no futuro e ressaltou como a Red Bull seria atingida caso realmente perca seu principal nome.

Brown, que já fez críticas públicas ao ambiente atual da equipe austríaca, frisou que Verstappen carrega praticamente sozinho o desempenho do time comandado por Christian Horner. Sem ele, a Red Bull estaria até mesmo atrás da Racing Bulls, na tabela do Mundial de Construtores.

— A Mercedes é um time em ascensão. No momento, a Red Bull enfrenta muitos desafios. Isso não significa que não possam resolver esses problemas — afirmou.

— Mas Max em um carro da Mercedes é um cenário bem desconfortável de imaginar, porque é um piloto incrível — emendou.

Red Bull faz o que pode para manter Verstappen

Após o GP do Canadá, Toto Wolff confirmou que a Mercedes negocia com Verstappen para 2026. Do outro lado da mesa, a imprensa italiana noticiou que o neerlandês deu aval para as conversas seguirem.

Enquanto isso, a Red Bull faz o que pode para tentar mantê-lo. A demissão de Christian Horner parece ser a cartada final para segurar o tetracampeão, que condicionava a permanência à redução de poder ou até a saída do antigo chefe dentro da equipe.

Brown não escondeu qual sua torcida para o desfecho da negociação:

— Prefiro que fique onde está. Para a Red Bull, seria um desastre perder Max — concluiu.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.