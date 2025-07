Carlos Sainz afirmou que não teria problemas em dividir novamente a garagem com Max Verstappen, caso retornasse à Red Bull no futuro. Em entrevista ao podcast "High Performance", ele comentou as especulações que o ligaram à equipe austríaca no ano passado e lembrou que já conviveu com o neerlandês no início da carreira, sem sentir que estava em desvantagem.

Após não ter o contrato renovado na Ferrari para dar lugar a Lewis Hamilton, Sainz foi especulado em muitas equipes. Inclusive na Red Bull, que na época ponderava o futuro de Sergio Pérez — que acabou sendo dispensado ao final do ano. Mesmo sabendo da dificuldade que os companheiros de Verstappen têm encontrado ao seu lado, garantiu que está pronto para qualquer desafio.

— Todos estão tendo muitas dificuldades sendo companheiros do Verstappen, mas só posso falar por mim. Quando fui companheiro dele, não tive esse problema — afirmou.

— Claro, fiquei surpreso com a velocidade dele, porque é um piloto insano. Provavelmente vai ser um dos melhores da história, se já não for. Mas aquele primeiro ano juntos me deu confiança para saber que posso enfrentar qualquer um — emendou.

Sainz já dividiu equipe com nomes fortes

Sainz e Verstappen dividiram a Toro Rosso — atual Racing Bulls — em 2015 e no início de 2016, antes de o neerlandês ser promovido à Red Bull. Desde então, o espanhol também já dividiu equipe com nomes fortes da categoria e garante que essa experiência só reforçou sua autoconfiança.

— Já fui companheiro de caras muito rápidos, como Charles [Leclerc], Lando [Norris] e Nico [Hülkenberg]. Agora corro com Alex [Albon], que também é muito bom. São alguns dos melhores do esporte. Isso só me faz querer estar sempre contra os melhores. Nunca pensei: ‘Não quero’. Sei que posso encarar, e já fui bem-sucedido no passado — concluiu.

Sainz vive um novo capítulo da carreira na Williams, que é uma das grandes surpresas do campeonato com a quinta posição no Mundial de Construtores, com 59 pontos, sendo a líder do pelotão intermediário da F1, atrás somente de McLaren, Ferrari, Mercedes e Red Bull.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.