A caminho da F1, brasileiro Pedro Clerot se inspira em Verstappen

O Brasil está longe dos seus anos de ouro da Fórmula 1 (F1), mas o que não falta são os grandes talentos que lutam por uma oportunidade na categoria master do automobilismo. Um desses, é Pedro Clerot. O brasiliense de 18 anos foi anunciado recentemente como piloto da Rodin Motorsports, equipe da Fórmula 3 (F3), categoria de base da Fórmula 1 (F1).

Ao lado da Fórmula 2, a F3 serve como acesso à F1. As corridas das categorias acontecem nos mesmos finais de semana da elite do automobilismo, compartilhando a pista e a estrutura das garagens. Por isso, é importante um piloto disputar a base por lá.

— A gente começa a ter uma noção maior do que realmente é o mundo da F1. Que é realmente estar correndo. É realmente muito especial — disse Pedro Clerot em entrevista ao Lance!.

Hoje, o Brasil tem representantes em todas as categorias da base da F1. Na F3, além de Clerot, Fefo Barrichello também busca o título da temporada. Na F2, Rafael Câmara, campeão da F3 neste ano, está confirmado no próximo ano. O Brasil voltou a ser destaque na elite do automobilismo após a entrada de Gabriel Bortoleto na F1.

Assim como todo o grid da F3, Clerot tem o objetivo de chegar à F1, mesmo sabendo ser um sonho difícil de ser alcançado:

— Meu objetivo é chegar na Fórmula 1. Obviamente, eu sei que a F1 não é a única coisa que existe no automobilismo. E eu sei que isso é uma coisa muito difícil de se realizar. Mas, com certeza, é o meu maior objetivo.

Pedro Clerot se inspira em Max Verstappen, da F1

O campeão da temporada de estreia da Fórmula 4 Brasil, categoria que busca dar experiência aos brasileiros nos carros de fórmula, se inspira em um gigante da F1: Max Verstappen. Além do tetracampeão, o brasileiro também se espelha em Gabriel Bortoleto:

— Verstappen é o cara que tenho muita admiração junto ao Gabriel. São dois no grid que eu me inspiro bastante.

Pedro Clerot em disputa na Fórmula 4 Brasil (Foto: Duda Bairros/Vicar)

Para Clerot, os brasileiros tem alguns obstáculos extras para chegar à F1. Além da questão monetária, há também uma falta de contato dos brasileiros com as pistas. Mesmo assim, o piloto acredita que os brasileiros estão indo cada vez mais longe no automobilismo.

— O piloto da Europa está aqui desde muito cedo. E nas pistas eles já começam desde o kart. Essa transição para os brasileiros, realmente, não é fácil. Mas, de pouquinho em pouquinho, a gente vai vendo que os brasileiros ocupam mais e mais espaço na Europa.

O brasileiro está se preparando para a estreia na F3, com início marcado para 6 de março. Nesta semana, Clerot passará por três testes na categoria.