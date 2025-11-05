Nomear o filho em homenagem a um ídolo do esporte ainda é uma prática comum no Brasil. E com os pilotos da Fórmula 1 (F1), não é diferente. Dados do Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que alguns pais brasileiros resolveram homenagear grandes nomes do automobilismo mundial.

A reportagem do Lance! encontrou nomes que homenageiam Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Michael Schumacher e Sebastian Vettel.

Segundo o site Nomes no Brasil, do IBGE, o Brasil tem 28 pessoas registradas como Senna. Isso considerando apenas o primeiro nome. A mediana das idades dos "Sennas" do Brasil é de 38 anos. O tricampeão mundial da F1 conquistou o seu primeiro título em 1988, há 37 anos.

Além disso, o nome "Ayrton" teve um pico de registros entre 1990 e 1999, quando foram registrados 1700 nascidos. Entre 2020 e 2022, foram registrados 129 Ayrtons no Brasil.

Ayrton Senna, piloto da equipe Mclaren/Ford, levanta o troféu no pódio durante a ceromônia de premiação do GP Brasil de Fórmula 1 de 1993 (Foto: Acervo/Gazeta Press)

Lewis supera Senna nos registros dos nomes

Já Lewis Hamilton supera Ayrton Senna nos registros do IBGE. Existem 198 Lewis registrados no Brasil. A mediana da idade deles é de 12 anos. A maioria dos Lewis foram registrados entre 2010 e 2019, anos em que Hamilton dominou a F1. Já entre 2020 e 2022, nasceram 46 Lewis no Brasil.

Dos nomes mais "diferentões", há 38 Schumacher registrados no Brasil. Já Michael teve o pico de registros entre 1990 e 2009, somando mais de 37 mil. O piloto conquistou a maioria dos seus títulos na F1 entre 2000 e 2004. A idade mediana das pessoas registradas com esse nome é de 27 anos.

Michael Schumacher (Foto: Reprodução/Twitter @F1)

Sebastian Vettel também inspirou alguns pais. O IBGE indica haver cerca de 6 mil Sebastians no Brasil, sendo a maioria deles registrados entre 2010 e 2019, anos do auge do tetracampeão. Ele é o mais caçula, com a mediana de idade dos Sebastians sendo de nove anos.