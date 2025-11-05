menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Hamilton maior que Senna? Pilotos da F1 inspiram nomes de brasileiros

Dados do Censo do IBGE mostram inspirações em pilotos da F1

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 05/11/2025
17:40
Lewis Hamilton e Ayrton Senna (Fotos: Vinicius Nunes/ Agencia F8 / Gazeta Press e Gazeta Press)
imagem cameraLewis Hamilton e Ayrton Senna (Fotos: Vinicius Nunes/ Agencia F8 / Gazeta Press e Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nomear o filho em homenagem a um ídolo do esporte ainda é uma prática comum no Brasil. E com os pilotos da Fórmula 1 (F1), não é diferente. Dados do Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que alguns pais brasileiros resolveram homenagear grandes nomes do automobilismo mundial.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A reportagem do Lance! encontrou nomes que homenageiam Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Michael Schumacher e Sebastian Vettel.

Segundo o site Nomes no Brasil, do IBGE, o Brasil tem 28 pessoas registradas como Senna. Isso considerando apenas o primeiro nome. A mediana das idades dos "Sennas" do Brasil é de 38 anos. O tricampeão mundial da F1 conquistou o seu primeiro título em 1988, há 37 anos.

Além disso, o nome "Ayrton" teve um pico de registros entre 1990 e 1999, quando foram registrados 1700 nascidos. Entre 2020 e 2022, foram registrados 129 Ayrtons no Brasil.

continua após a publicidade
AUTOMOBILISMO - AYRTON SENNA - ESPORTES - ACERVO - Ayrton Senna(C), piloto da equipe Mclaren/Ford (bi-campeão da prova), levanta o troféu no pódio após durante a ceromônia de premiação do GP Brasil de Fórmula 1 de 1993 - Autódromo José Carlos Pace(Interlagos) - São Paulo - SP - Brasil - 28/03/1993 - Foto: Acervo/Gazeta Press
Ayrton Senna, piloto da equipe Mclaren/Ford, levanta o troféu no pódio durante a ceromônia de premiação do GP Brasil de Fórmula 1 de 1993 (Foto: Acervo/Gazeta Press)

Lewis supera Senna nos registros dos nomes

Já Lewis Hamilton supera Ayrton Senna nos registros do IBGE. Existem 198 Lewis registrados no Brasil. A mediana da idade deles é de 12 anos. A maioria dos Lewis foram registrados entre 2010 e 2019, anos em que Hamilton dominou a F1. Já entre 2020 e 2022, nasceram 46 Lewis no Brasil.

Dos nomes mais "diferentões", há 38 Schumacher registrados no Brasil. Já Michael teve o pico de registros entre 1990 e 2009, somando mais de 37 mil. O piloto conquistou a maioria dos seus títulos na F1 entre 2000 e 2004. A idade mediana das pessoas registradas com esse nome é de 27 anos.

continua após a publicidade
Michael Schumacher - 2002
Michael Schumacher (Foto: Reprodução/Twitter @F1)

Sebastian Vettel também inspirou alguns pais. O IBGE indica haver cerca de 6 mil Sebastians no Brasil, sendo a maioria deles registrados entre 2010 e 2019, anos do auge do tetracampeão. Ele é o mais caçula, com a mediana de idade dos Sebastians sendo de nove anos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias