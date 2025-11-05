F1: Russell relembra vitória em Interlagos e alerta sobre chuva

George Russell não esconde o carinho por Interlagos, um palco histórico que marcou a sua primeira vitória na Fórmula 1 em 2022. Em seu retorno ao Brasil, o piloto da Mercedes exaltou a paixão dos fãs e o legado do circuito, que, para ele, sempre proporciona corridas icônicas.

—O Brasil parece sempre entregar uma corrida icônica… Há algo sobre estes circuitos históricos que sempre produzem grandes corridas na história, então este é um circuito que contém tanta história da F1 — comentou Russell.

O britânico lembrou de grandes momentos da Fórmula 1 sediados na capital paulista, como as disputas de título em 2008 e 2012, e, claro, o seu triunfo pessoal.

—Há corridas memoráveis para mim como fã de F1, em oposição a ser um piloto, então eu me lembro de assistir à corrida de 2008 aqui com Lewis [Hamilton], vencendo o campeonato. Também me lembro da corrida de 2012 com Sebastian [Vettel], [Felipe] Massa e Alonso, lutando pelo campeonato — comentou.

George Russell é o principal piloto da Mercedes na temporada de 2025 da Fórmula 1 (Foto: AFP)

Chuva em Interlagos

Apesar do entusiasmo com a corrida, Russell abordou um tema sério que tem afetado a qualidade e a segurança das corridas de F1 no Brasil nos últimos anos: a chuva forte.

O britânico deixou claro que o maior desafio nas corridas molhadas não é a falta de aderência dos pneus, mas sim a visibilidade zero causada pelo spray levantado pelos carros.

—Acho que, para ser honesto, nas corridas na chuva, o maior desafio é a visibilidade. Os pneus estão ok, temos aderência suficiente, mas quando você está dirigindo a 330 km/h na reta, e cada pneu está levantando, acho que é tipo 50 litros de água por segundo, você tem toda essa água no ar, você simplesmente não consegue ver para onde está indo. Este é o grande problema — afirmou.

—Quando você está dirigindo na reta nesta velocidade, você pode muito bem estar de olhos fechados, porque você simplesmente não consegue ver fisicamente o carro à sua frente — concluiu.

Quando questionado sobre possíveis soluções para o problema climátio enfrentado na maioria dos anos, o piloto trouxe uma resposta inusitada.

—Eu não sei qual é o futuro, tenho certeza que algo com IA (Inteligência Artificial) poderia nos ajudar, nos dar uma projeção no visor dos carros à frente, caso haja perigo, eu não sei, mas não é simples de se ver do cockpit — disse.