F1: Russell admite surpresa com Piastri e Norris, mas foca na Mercedes

O piloto da Mercedes, George Russell, reconheceu durante a coletiva de imprensa desta quarta-feira (5) o desempenho da McLaren na atual temporada da Fórmula 1. Quando questionado sobre a ascensão de Oscar Piastri e Lando Norris, além do embate com o campeão Max Verstappen, o britânico admitiu que o time foi a grande revelação do ano.

—Nós temos trabalhado muito duro ao longo destes últimos anos para trazer a Mercedes-Benz de volta ao topo, e se você olhar o progresso que fizemos comparado à Red Bull, por exemplo, nós éramos a equipe dominante em 2023, agora estamos ali lutando com eles com bastante frequência, mas é claro, houve uma grande surpresa com a McLaren nesta temporada, eles simplesmente fizeram um trabalho incrível — comentou George Russell.

—A McLaren teve, sem dúvida, o melhor carro desta temporada, e claro, com o motor Mercedes na traseira. Eles fizeram um trabalho muito forte, mas, para nós, precisamos olhar para nós mesmos, e eu não vou perder ou ganhar sono se um piloto vencer ou não, nós precisamos focar em como vamos estar nesta luta — completou o piloto, que desviou do assunto e focou em seu próprio desempenho e de sua equipe na competição.

Russell terminou o GP do México na sétima posição,enquanto seu parceiro Kimi Antonelli, terminou em 6° lugar, somando 14 pontos para a Mercedes na disputa em equipes, mantendo a terceira posição na classificação. O piloto britânico reforçou que a prioridade é lutar pelo vice-campeonato de Construtores na reta final da temporada.

O britânico George Russell, da Mercedes (Foto: AFP)

Russell muda de posição: de novato a mentor

Após passar anos como o "jovem parceiro" ao lado do heptacampeão mundial Lewis Hamilton, o piloto da Mercedes se vê agora como a figura mais experiente e mentor de Kimi, que aos 19 anos faz sua primeira temporada na Fórmula 1. Russell brincou com o passar do tempo, mas destacou sua maturidade.

—Aproveitei meu tempo com Lewis para tentar aprender o máximo possível, já que ele é obviamente um dos maiores de todos os tempos, e foi um verdadeiro privilégio para mim ter essa chance de aprender com o melhor.. Sou o 'velho de dente', mas ainda me sinto muito jovem, ainda tenho 27 anos, então ainda tenho muitos anos pela frente — disse.

O britânico reforçou que, no final do dia, a performance na pista é uma questão de autogestão e determinação pessoal.

—Minha mentalidade não mudou muito, e em última análise, como piloto de Fórmula 1, você é o único que está no controle desse resultado. Não importa se seu companheiro de equipe é um heptacampeão mundial, se é um novato, ou se não há ninguém lá como seu companheiro de equipe — completou.