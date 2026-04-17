Zico revela que fez cobrança a titular do Flamengo: 'Tem que fazer'

Ídolo do Flamengo, Zico revelou uma cobrança que fez a um titular do elenco atual do Rubro-Negro. Em entrevista à ESPN, o "Galinho" contou que exigiu mais treinamentos de cobrança de falta a Léo Pereira, zagueiro recém-convocado pela Seleção Brasileira.

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- Eu estava do lado de um que foi treinador dele. Ele (Léo Pereira) estava ainda no sub-23 do Athletico Paranaense com o Petkovic, exímio cobrador de faltas. A gente estava exigindo, falando. Ele já tinha feito um gol de falta. Tempos atrás, ele dise que treinava muito pouco, e ele sabia da quantidade de batidas de falta que a gente fazia nos treinos - começou Zico sobre o zagueiro do Flamengo.

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- Eu acho que quando você tem um jogador com a qualidade desse tipo, você tem que tirar um dia para dar um tempo, tira dos treinamentos e faz ele bater as faltas. O Resultado pode ser benéfico, mas não batendo cinco faltas. Tem que fazer 50/60 cobranças, para calibrar bem o pé. É o que a gente cobrava dele - completou o ídolo do Flamengo.

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Léo Pereira em ação pelo Flamengo diante do Fluminense (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Convocação para a Seleção Brasileira coroou auge de Léo Pereira no Flamengo

Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia, e atuou nos dois jogos. A oportunidade na Amarelinha coroa a grande fase vivida pelo defensor, que vem desde o ano passado. Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2025 como titular, Léo já vinha pedindo passagem há algum tempo, e agora recebeu o reconhecimento.

A trajetória do zagueiro no Flamengo não começou fácil. Léo Pereira chegou com a responsabilidade de substituir Pablo Marí, que optou por retornar ao futebol europeu após os títulos em 2019. Após atravessar um momento difícil e até ficar próximo de deixar o clube, quando recebeu proposta do Beşiktaş, da Turquia, o jogador deu a volta por cima com paciência e perseverança.

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Léo Pereira já havia sido titular nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. No entanto, foi em 2025, atuando em altíssimo nível, que o defensor atingiu o auge da carreira, fase que se mantém até hoje.

Para muitos torcedores do Flamengo, a convocação do zagueiro já deveria ter acontecido antes. Entretanto, outros defensores do futebol brasileiro, como Fabrício Bruno e o próprio Léo Ortiz, companheiro de equipe no time carioca, receberam oportunidades anteriormente.

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