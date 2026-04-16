Gerson vira assunto após derrota do Cruzeiro: 'Mais uma vez'
Cabuloso perdeu em casa para a Universidade Católica
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Maior contratação da história do Cruzeiro, Gerson ficou com o nome em alta nas redes sociais depois da derrota para a Universidad Católica na Libertadores. Na noite desta quarta-feira (15), o Cabuloso perdeu por 2 a 1, no Mineirão, para o time chileno.
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Os chilenos saíram na frente com Giani. A Raposa conseguiu o empate com Matheus Pereira, de pênalti, mas no fim Martínez garantiu os três pontos para o time do Chile. Como venceu o primeiro jogo da Libertadores, o Cruzeiro de Gerson tem 3 pontos na tabela.
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Apesar da derrota, a atuação do meia ex-Flamengo foi extremamente elogiada pelos torcedores do clube mineiro. Para a grande maioria, Gerson tem sido o melhor jogador do Cruzeiro junto com Matheus Pereira. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre o meia
Como foi o jogo do Cruzeiro de Gerson
No primeiro tempo, a defesa celeste não conseguiu impedir Giani, que subiu mais que todos da Raposa e cabeceou por cima de Matheus Cunha. Sentindo o melhor momento na partida, a Universidad Católica partiu para o ataque, dando espaços também para contra-ataques mineiros. Problema para o Cruzeiro de Gerson e cia.
Quando o clima ficava mais tenso no Mineirão, Kaiki foi atingido no rosto por Montes, e o árbitro Carlos Betancur imediatamente assinalou pênalti. Matheus Pereira deslocou o goleiro Bernedo e chutou no canto direito para empatar a partida.
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O Cruzeiro teve outra chance quando Neyser recebeu na esquerda cortou para dentro e passou para Christian chutar, mas o arqueiro chileno fez boa defesa. Quando os donos da casa martelavam em busca da virada, a Universidad Católica garantiu os três pontos com gol de Martinez. Derrota do Cruzeiro de Gerson na Libertadores!
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