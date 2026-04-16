IA crava placar surpreendente em Flamengo x Independiente Medellín

Flamengo e Independiente Medellín vão se enfrentar, na noite desta quinta-feira (16), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Antes da bola rolar, uma inteligência artificial apontou um placar surpreendente para o duelo.

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De acordo com a previsão do ChatGPT, o Flamengo vai vencer o Independiente Medellín por 4 a 0 no Maracanã. No primeiro jogo da Libertadores, o Rubro-Negro, atual campeão, venceu o Cusco na altitude do Peru por 2 a 0.

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Mesmo com a tradição dos times colombianos jogarem de maneira fechada e com jogadores muito físicos, a inteligência artificial projetou um atropelo do Flamengo no Independiente Medellín.

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Segundo a tecnologia, Pedro vai marcar os dois primeiros gols do Rubro-Negro no Maracanã, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Samuel Lino e Lucas Paquetá vão fechar o placar elástico do Flamengo.

Maracanã recebe Flamengo x Independiente Medellín (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

Flamengo vive expectativa por retorno de lesionado diante do Independiente Medellín

O Flamengo se prepara para o duelo contra o Independiente Medellín, da Colômbia, e pode ter uma novidade para a partida válida pela segunda rodada da Libertadores. Everton Cebolinha evoluiu na recuperação de uma fratura na costela e tem boas chances de ficar à disposição para o confronto no Maracanã, conforme apurou o Lance!.

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O elenco rubro-negro se reapresentou na manhã desta terça-feira (14), no CT Ninho do Urubu, após folga na segunda (13). A imprensa teve acesso aos primeiros 30 minutos de treino, período em que os atletas realizaram atividades de aquecimento.

Entre os jogadores que ficaram fora da vitória sobre o Fluminense, no último domingo (12), Jorginho e Erick Pulgar seguem no departamento médico e não participaram das atividades em campo. Por outro lado, Everton Cebolinha e Saúl Ñíguez voltaram a treinar com o grupo, repetindo o cenário da última semana.

➡️ Flamengo x Ind. Medellín

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