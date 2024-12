Xuxa ou Galisteu? Jornalista ‘crava’ quem foi a maior paixão de Senna

O namoro de Senna com as apresentadoras Adriane Galisteu e Xuxa Meneghel segue sendo pauta. Após quase uma semana do lançamento da Série "Senna", da Netflix, que conta a história de vida do tricampeão mundial da Fórmula 1, o jornalista Luiz Andreoli "cravou" quem foi a maior paixão do piloto.

continua após a publicidade

➡️ Ayrton Senna e Adriane Galisteu: o dossiê que mudou tudo antes do GP de Ímola

➡️ Galisteu abre o jogo após relacionamento com Senna ser ignorado em série

Em entrevista ao programa Lisa, Leve e Solta, do canal de Lisa Gomes, no YouTube, o comunicador declarou que Senna amou mais Galisteu. Para ele, a relação com Xuxa foi fundamentada no marketing da época, para ajudar na visibilidade de duas estrelas nacionais. Luiz Andreoli também apontou o possível motivo do conflito entre Adriane Galisteu e a família do falecido piloto.

- Ele era um cara muito marketeiro e ela (Xuxa) também. Ele foi muito mais apaixonado pela Adriane. Ela foi muito mais importante para ele no final da vida, todo mundo disse que ele estava muito mais leve isso acho que assustou um pouco a família, parece que ele estava saindo um pouco do ambiente familiar para viver com ela, acho que ele queria mesmo casar com ela (Galisteu) - declarou o comunicador.

continua após a publicidade

Luiz Andreoli trabalhou na cobertura da Fórmula 1 para a emissora Globo na década de 80, período em que Senna vivenciou o auge da carreira. Durante o trabalho, ele acabou desenvolvendo uma amizade com o tricampeão mundial.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Galisteu x família Senna

A apresentadora foi a última namorada da vida de Ayrton Senna. Apesar do posto, o namoro de Galisteu com o antigo piloto foi praticamente ignorada pela nova série da Netflix a pedidos de familiares do piloto. O romance entre os dois teve apenas 2 minutos e 34 segundos de registro na produção, que conta com mais de seis horas. Por outro lado, Xuxa Meneghal, apontada como favorita da família do piloto, teve um episódio completo para abordar a história de amor dos dois.

continua após a publicidade