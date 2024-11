Série “Senna” supera as expectativas e surpreende o público na Web

A Netflix lançou em seu catálogo, nesta sexta-feira (29), a série "Senna", com o propósito de homenagear o legado de 30 anos do ídolo e piloto brasileiro Ayrton Senna. A produção que gerou grande expectativa no público foi lançada às 5h da manhã e teve uma grande repercussão entre os internautas.

A trama mistura momentos de realidade e ficção ao retratar a vida e o legado do tricampeão mundial de Fórmula 1, desde a infância até o acidente fatal, em 1º de maio de 1994, no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola. Com o objetivo de realizar a primeira dramatização sobre a vida de Ayrton Senna, a série é realizada de forma imersiva em toda a carreira do brasileiro explorando desde o seu lado pessoal e familiar até o seu lado mais ambicioso e competidor.

A nova aposta da Netflix surpreendeu o público, tanto aqueles que acompanhavam à Fórmula 1 na década de 90 como também a nova geração que conheceu o legado deixado pelo piloto. Mas, a série não chama a atenção apenas por sua excelente qualidade ao reproduzir fielmente os carros, os uniformes das equipes e os cenários vividos à época, a caracterização de Gabriel Leone - ator que interpreta Ayrton Senna - e sua atuação são uns dos tópicos que mais chocaram os internautas.

Gabriel Leone como Ayrton Senna na produção "Senna" da Netflix (Foto: Divulgação/Netflix)

