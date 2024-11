Ayrton Senna marcou o automobilismo mundial de várias formas, seja pelas ultrapassagens, pelo jeito de ser ou até pela personalidade fora das pistas. Mas, no coração dos brasileiros, o piloto chegou a deixar o seu nome nas ondas sonoras, com o “Tema da Vitória”, hino eternamente associado aos triunfos da lenda.

Aproveitando que a vida do tricampeão mundial estará nas telinhas do streaming, na Netflix, o Lance! apresenta a história do “Tema da Vitória”, que marcou os lares brasileiros com as vitórias de Ayrton Senna.

História do "Tema da Vitória"

Ayrton Senna posa para fotógrafos em 7 de Março de 1991 (Foto: JEROME DELAY/AFP)

O "Tema da Vitória" foi gravado em 1981 pelo maestro Eduardo Souto Neto e com o arranjo do grupo Roupa Nova, a música foi gravada a pedido do diretor artístico da Rede Globo, Aloysio Legey, para a conclusão do GP do Brasil em 1983. Em seguida, ela seria utilizada, geralmente, para apontar as conquistas de qualquer piloto, até 1985. Apenas no ano seguinte ela passaria a tocar apenas com os vencedores brasileiros.

Segundo o blog “Voando Baixo”, do “ge”, ao todo, foram 73 execuções no automobilismo brasileiro, com Senna liderando absolutamente o número de vitórias individuais embaladas pelo tema, com 31 das vezes. Nelson Piquet e Rubens Barrichello viriam empatados na segunda posição, com 11 execuções cada, seguidos por Felipe Massa, com 10.

Ligação entre o "Tema da Vitória" e Ayrton Senna

Um estudo realizado pela pesquisadora Neuza Benedita da Silva Zattar, da Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat), explicou a ligação entre Senna e o “Tema da Vitória”.

— Se deslocamos o enunciado formulado do lugar da emissora da Globo para “Ayrton Senna do Brasil”, o sentido de brasilidade permanece, mas o eco da vitória se reduz, e diria que essa nomeação ligada à expressão “do Brasil” funciona também como um ícone, produzindo sentidos de brasilidade afetados pelo gesto do piloto que comemorava as vitórias, ainda na pista, acenando com a bandeira do Brasil — diz o artigo.

Além disso, a música se ligou à Ayrton Senna por ser o maior piloto brasileiro da história da F1, assim, caberia a associação principal à canção. Sua primeira vitória, em Portugal 1985, enquanto competia pela Lotus, foi embalada pela canção. Outro fator que combinava com a música era o gesto do piloto de sacar a bandeira brasileira, o que se tornaria marca registrada do piloto campeão.