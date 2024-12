O jornalista Luiz Andreoli divulgou na última quarta-feira (4) mais uma polêmica sobre o relacionamento de Ayrton Senna com Adriane Galisteu. De acordo com o comunicador, o piloto teria recebido um dossiê com revelações chocantes da então namorada antes do GP de San Marino de 1994, em Ímola, na Itália, que marcou a morte do brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Adriane Galisteu aborda série sobre Ayrton Senna após ter história ignorada

➡️ Galisteu abre o jogo após relacionamento com Senna ser ignorado em série

Em entrevista ao programa Lisa, Leve e Solta, do Canal de Lisa Gomes, Luiz Andreoli, que era amigo de Senna, revelou que o piloto teria recebido uma fita apontando uma suposta traição de Galisteu. De acordo com ele, a apresentadora saia com um outro rapaz enquanto namorada o falecido piloto.

- Dizem que ele soube naquele dia, que um dos irmãos levou um dossiê para ele, uma fita, falando de coisas da Adriane, de telefonemas que eles gravaram. Isso é uma das vertentes que eles falaram. Que ela namorava com outro cara, que era o ex-namorado, que falava com ela. Insinuando que ela estava traindo - revelou o comunicador.

continua após a publicidade

Luiz Andreoli fez questão de afirmar que a história é verídica. Contudo, não apontou grandes detalhes da possível revelação da traição de Galisteu à Ayrton Senna. A informação teria sido revelada pelo irmão do antigo piloto, Leonardo Senna.

- Eu sei que essa história é verdadeira porque me contaram e eu conheci o irmão dele, Leonardo [Senna], que é o cara que me falou - concluiu.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Luiz Andreoli e Senna

A amizade do jornalista com Ayrton Senna se iniciou após uma entrevista. O repórter acompanhou de perto a carreira do piloto no período em que trabalhou na cobertura da Fórmula 1 pela emissora Globo.