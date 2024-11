Uma trajetória agitada dentro e fora das pistas. A vida amorosa de Ayrton Senna será abordada na série produzida pela Netflix, lançada nesta sexta-feira (29). A obra "Senna" narrará a história de um dos maiores pilotos da Fórmula 1, em homenagem aos 30 anos do falecimento do astro.

Namoradas de Senna

Ao longo da vida Ayrton Senna teve romances midiáticos com Adriane Galisteu e Xuxa Meneghel. No entanto, um amor vivido pelo piloto ainda jovem também foi retratado na série. Em 1984, quando tinha 24 anos, Senna conheceu Adriane Yamin, que na época era uma adolescente de 15 anos. No ano seguinte, eles engataram um namoro discreto que durou até 1988. O namoro com a jovem começou logo depois do breve casamento de Ayrton com Lilian de Vasconcellos — o relacionamento durou apenas dois anos.

— Como um rapaz de 24 anos se encanta por uma menina de 15? Eu era uma criança. Ele foi meu primeiro beijo, aprendi a beijar com ele e funcionou muito bem. Ele tinha uma coisa de conquistar a confiança pelo olhar, pelo jeito de ser — disse Adriane, em entrevista ao podcast "À Deriva".

O relacionamento entre Adriane e Senna tinha algumas peculiaridades. O piloto precisava respeitar algumas regras impostas pela família da jovem, como só ter relações sexuais após ela completar 18 anos. As condições, entretanto, levaram a um namoro aberto — pelo menos para o piloto.

Ayrton Senna e Adriane Yamin se relacionaram quando tinham 24 e 15 anos, respectivamente (Foto: Reprodução/Instagram)

A situação foi contada no livro "Minha Garota", biografia onde Yamin narra os quatro anos vividos ao lado do astro. Segundo ela, a obra é uma possibilidade dela contar a própria versão da história, que por anos foi secreta. Afinal, o relacionamento só se tornou público em 2016, quando a empresária concedeu entrevista à Eliana, no SBT, para o lançamento do livro.

Gabriel Leone interpretará Ayrton Senna na série da Netflix (Foto: Divulgação/Netflix)

A série "Senna" estreou nesta sexta-feira (29), no catálogo da Netflix, após meses de expectativa. A trama mistura momentos de realidade e ficção e retrata a vida e o legado do tricampeão mundial de Fórmula 1, desde a infância até o acidente fatal, em 1º de maio de 1994, no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola.