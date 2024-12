Depois de Max Verstappen dizer algo semelhante há alguns dias, agora foi a vez de George Russell afirmar que seria totalmente capaz de conquistar o primeiro título da carreira na F1 2024 caso estivesse a bordo de um carro da McLaren ou da Red Bull. De acordo com o piloto da Mercedes, Lando Norris só não teve sucesso na tentativa de derrotar o neerlandês porque cometeu muitos erros ao longo da temporada da Fórmula 1.

Logo após garantir o quarto campeonato mundial nas ruas de Las Vegas, o dono do RB20 #1 declarou com todas as letras que não teria dificuldades para alcançar tal feito com o MCL38, bólido do time papaia, ou com a SF-24, da Ferrari. Na verdade, Verstappen garantiu que teria colocado um ponto final no campeonato “até mesmo antes”.

Com 235 pontos e sexto colocado no Mundial de Pilotos, Russell foi confrontado com os mesmos questionamentos durante uma entrevista ao jornal inglês Daily Mail. Ao ser perguntado se ergueria o troféu da categoria com a McLaren ou Red Bull, o #63 não titubeou e respondeu “com certeza” para ambas as possibilidades.

- Max venceu uma vez nas últimas 12 corridas, então é totalmente possível derrotá-lo. A diferença [entre Verstappen e Norris] é que quando Max teve a chance, ele venceu, enquanto seus rivais, que deveriam tê-lo derrotado neste ano, não o fizeram - começou.

- Eles (Norris e McLaren) desperdiçaram muitos pontos e, portanto, Max, que é um piloto excepcional, ganhou o campeonato mais cedo - acrescentou o britânico.

Ao explicar os motivos pelos quais acredita que seria capaz de executar um serviço melhor, Russell acabou dando uma cutucada em Sergio Pérez, que não vem atravessando uma fase muita boa na F1. Depois de subir no pódio em quatro das cinco primeiras corridas, o mexicano não sabe o que é terminar no top-3 desde o GP da China, há sete meses.

- Eu digo que poderia ter vencido com a Red Bull porque era o carro mais rápido no início do campeonato. Até Checo ficou em segundo algumas vezes. Foi só na segunda metade da temporada que eles se tornaram o terceiro melhor time - encerrou Russell.

A Fórmula 1 retorna já neste fim de semana, entre os dias 6 e 8 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi. Será a 24ª e última etapa da temporada 2024.