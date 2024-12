Galisteu abre o jogo após relacionamento com Senna ser ignorado em série

Adriane Galisteu falou pela primeira vez sobre a série "Senna", da Netflix, produção que conta a história do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, nesta segunda-feira (2). A apresentadora era namorada do tricampeão mundial em 1994, ano do acidente que o levou a morte, mas teve a história ignorada pela produção.

O pedido para não dar espaço para o romance do antigo casal na trama teria partido da própria família do tricampeão mundial, que possui uma relação conturbada com a apresentadora. Na série, a figura de Galisteu é represetada pela atriz Julia Foti, em apenas 2 minutos e 34 segundos da produção, que conta com pouco mais de 6 horas de duração. Apesar disso, a ex-namorada de Senna elogiou o trabalho desenvolvido e exaltou a memória do piloto.

- Todas as homenagens, sendo elas em livro, filme, dvd, série e minissérie sobre o Ayrton são todas maravilhosas, merecidas e muito bem feitas. Nós temos a obrigação de perpetuar a história dele para todas as gerações. Sou a primeira a ver, aplaudir e me emocionar. Foi tudo muito lindo e caprichado. Parabéns (ao elenco da série) - iniciou a apresentadora, em um vídeo postado nas redes sociais.

Além disso, Galisteu também não mostrou surpresa com o pedido especial da família. Apesar de se mostrar incomodada com a situação, ela afirmou entender que a história do cena foi maior que o relacionamento entre os dois. Antes de terminar o pronunciamento, a apresentadora ainda declarou que estuda contar a história de romance que teve com o antigo piloto.

- Vocês sabem, e eu nunca escondi, que a história do Ayrton é muito maior do que meu relacionamento com ele. Meu relacionamento com ele foi o último ano e meio de vida dele. Porém, foi ao meu lado e essa história também me pertence. Foi algo intenso, cheio de amor e diversão, um Ayrton completamente diferente do que vocês já viram. Eu vive essa história. O que está acontecendo agora é a vida como ela é, como ela sempre foi. A única novidade é que talvez agora eu esteja disposta a contar esse um ano e meio que tive ao lado dele. Tenho certeza absoluta que vocês vão amar - concluiu.

Galisteu e Senna

Vale lembrar, que a apresentadora já contou a história do relacionamento com o tricampeão mundial da Fórmula 1. No livro Caminho das Borboletas – Meus 405 Dias ao Lado de Ayrton Senna, ela expõe o início e os últimos dias ao lado do antigo piloto. Com o novo pronunciamento, as espectativas são dá obra virar um filme ou uma série.