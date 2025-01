O treinador Jorge Jesus, do Al-Hilal, fez severas críticas ao jogador Neymar nesta quinta-feira (16). O fato durante a entrevista coletiva após a vitória maiúscula por 9 a 0 diante do Al-Fateh, pela Saudi Pro League. A declaração do português viralizou na web.

Conforme divulgado por Jorge, Neymar não será inscrito na lista de atletas relacionados para a disputa do campeonato local. A decisão do técnico foi movida pelas dificuldades físicas apresentadas pelo jogador no último ano.

Para o português, o camisa 10 não consegue mais performar no nível necessário para se fazer presente em campo. O fato levou alguns internautas à loucura. Muitos apontaram que Jorge Jesus "aposentou" o brasileiro. Outros criticaram o posicionamento do treinador.

- Sobre Neymar... Não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava quase voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe - disse o treinador.

Neymar em 2025

Sem ter ritmo de jogo, devido ao acumulo de lesões no último ano, Neymar vive futuro incerto no Al-Hilal. O clube saudita considera uma possível transação do brasileiro ainda nesta janela de transferências. O meia-atacante é especulado como alvo da MLS, liga atual de Lionel Messi. O argentino disputa o torneio pelo Inter Miami, um dos dois possíveis times interessados na aquisição do antigo companheiro de Barcelona - o outro é o Chicago Fire.

