Neymar comenta fase de Lamine Yamal nas redes sociais; veja

O atacante Neymar, atualmente no Al-Hilal, interagiu com a jovem promessa espanhola Lamine Yamal, do Barcelona, nesta quinta-feira (16), nas redes sociais. Através de um comentário em uma publicação no Instagram, o brasileiro brincou com a atual fase do jovem atleta, de 17 anos.

continua após a publicidade

➡️ Romário revela bastidores da relação com Dunga na Copa de 1994: ‘Ele dormia e eu marcava gol’

➡️ Neymar revela conversa com Messi antes da saída do Barcelona

Lamine Yamal foi destaque da vitória do time catalão sobre o Real Betis, na última quarta-feira (15), por 5 a 1, no Estádio Olímpico de Barcelona, pela Copa do Rei. Na ocasião, o jovem marcou um gol e deu uma assistência. Após a partida, ele realizou uma publicação nas redes sociais com a música brasileira "Oh garota eu quero você só pra mim", do rapper Oruam, em parceria com Zé Felipe, MC Tuto e Rodrigo do CN.

O fato chamou a atenção de Neymar. Com muito humor, o meia comentou a publicação e elogiou o atleta espanhol: "Está muito brasileiro. Baila craque".

continua após a publicidade

Comentário de Neymar na publicação de Lamine Yamal (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Lamine Yamal

Com apenas 17 anos, o jovem é um dos maiores destaques da atual temporada europeia. Até o momento, ele já coleciona 24 jogos, tendo 9 gols e 13 assistências. Ao lado do também brasileiro Raphinha e do polonês Lewandowski, Lamine Yamal faz parte de um dos ataques mais letais do ano.