Jorge Jesus deixa Neymar de lado e vê brasileiros brilhando em goleada do Al-Hilal

O Al-Hilal reassumiu a liderança do Campeonato Saudita após uma vitória de 5 a 0, sem Neymar, contra o Al-Orobah, em partida realizada no Estádio Al-Orobah Club, neste sábado (11). A equipe de Jorge Jesus, destacou-se com a contribuição decisiva de seus jogadores brasileiros. Marcos Leonardo, com dois gols, e Renan Lodi, com um gol e uma assistência de Malcom, foram fundamentais para o triunfo. Neymar não jogou por não estar inscrito no torneio. O motivo não foi divulgado pelo time.

Este resultado elevou o Al-Hilal a 37 pontos, superando o Al-Ittihad, que soma 36 pontos e ainda disputaria um jogo na mesma rodada. A liderança do Al-Hilal, contudo, depende do resultado do jogo entre Al-Ittihad e Al-Fayha. A situação de Neymar também chamou atenção. O jogador, recuperado de uma lesão sofrida em novembro, não participou do jogo devido à limitação de inscrição de jogadores estrangeiros na competição.



Apesar do grande nome do clube saudita ser Neymar, foi outro menino da vila que brilhou na partida. Com camisa 10 fora, Marcos Leonardo assumiu a responsabilidade e marcou dois dos cinco gols do jogo. Um deles com assistência de outro brasileiro, Renan Lodi. Malcom, mais um jogador do Brasil no elenco, também deixou sua marca na goleada com uma assistência.

Havia expectativa para o retorno de Neymar na partida anterior, contra o Al-Ittihad, já que o craque vinha participando dos treinamentos com o grupo do Hilal nas últimas semanas. O atacante, inclusive, atuou em amistoso de inter temporada do clube no dia 30 de dezembro e chegou a balançar as redes. Contudo, mais uma vez o brasileiro sequer no banco ficou. Por sua vez, a equipe não divulgou a razão da ausência do jogador.

Neymar pode estar de saída do Al-Hilal

Segundo publicado o portal "The Athletic" nesta terça-feira (7), Neymar não seguirá no Al-Hilal após o fim do vínculo, que se encerra em junho deste ano. Ademais, de acordo com o site "Uol", o clube saudita não irá inscrever o brasileiro para a sequência do campeonato nacional. Com a eliminação na Copa do Rei, restaria apenas a Champions League da Ásia para o camisa 10 atuar pela equipe.

