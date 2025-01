O jornalista Flávio Prado debochou da atual situação financeira do Corinthians. Em participação durante o programa "Bate Pronto", da Rádio Jovem Pan, ele brincou com a conta do cartão corporativo do clube paulista ao realizar uma breve comparação com a própria fatura.

continua após a publicidade

➡️ Antes da votação do impeachment de Augusto Melo, Corinthians afasta Marcelinho

➡️ Corinthians busca ampliar sequência de vitórias em primeiro jogo da temporada

Os gastos do Corinthians voltaram a ser pauta nesta quinta-feira (16) após a "Gazeta Esportiva" divulgou detalhes sobre os gastos corporativos do Corinthians durante a gestão de Augusto Melo, iniciada no ano passado. Segundo a reportagem, as faturas superaram R$ 8 milhões entre fevereiro e dezembro.

- Estou tão feliz agora. Eu achei que estava gastando muito no cartão. Estava fazendo minhas continhas aqui. É uma boa notícia (contas do Corinthians), R$ 8 milhões e não sei o que. Isso eu não gastei na minha vida inteira. Dá pra quase comprar um avião. Impressionante. Que coisa - iniciou o jornalista.

continua após a publicidade

- O pior sabe o que é? É que isso não é novidade. Ninguem chega a esses números do dia da noite. É uma coisa contínua. Infelizmente, as gestões anteriores já fariam coisas semelhantes. Apesar disso tudo, o que vai determinar o impeachment de Augusto Melo é a política, e não esses números - concluiu.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que tem na fatura do cartão corporativo do Corinthians?

Dentro do valor citado, estão incluídos os gastos no restaurante Coco Bambu, em cidades como Curitiba, Fortaleza, Brasília, Cuiabá e Salvador. Além disso, cerca de R$ 450 mil foram destinados à estadia de Memphis no hotel Fasano, enquanto ele ainda não havia alugado uma residência. Outro ponto que chama atenção é o uso repetido do cartão no mesmo dia.

continua após a publicidade

Em nota oficial divulgada na tarde desta quinta-feira (16), o Corinthians esclareceu os gastos de R$ 43 mil realizados com o cartão corporativo em pedidos no restaurante Coco Bambu, especializado em frutos-do-mar, que possui franquias em todo o Brasil.

O Corinthians explicou que o valor corresponde a seis pedidos no restaurante, destinados a refeições para jogadores e comissão técnica após partidas fora de casa, entre junho e novembro do ano passado. Segundo o clube, o cardápio é definido por nutricionistas e integra o processo de recuperação dos atletas.