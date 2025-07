Ídolo do Fluminense crava Chelsea como favorito mas surpreende na previsão do placar

Ídolo da torcida e ex-zagueiro com mais de 400 jogos pelo clube, Gum demonstrou confiança no Fluminense às vésperas do duelo contra o Chelsea, pela semifinal do Mundial de Clubes. Em entrevista ao Lance!, o ex-jogador analisou o momento tricolor, falou sobre sua experiência na transmissão da CazéTV e projetou a possibilidade de título mundial. A partida entre Fluminense e Chelsea será disputada nesta terça-feira (08), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, com transmissão de TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV.

— A minha expectativa é de um grande jogo, Fluminense e Chelsea. Um jogo duríssimo. O Chelsea realmente é uma equipe de primeira linha da Europa, muito difícil de ser batida, ainda mais numa semifinal de Mundial de Clubes. Nesse momento, é um Chelsea mais preparado, mais acostumado com o calor e com o torneio. Mas estou confiante — afirmou Gum.

O ex-zagueiro acredita que o Fluminense precisa manter a mesma postura adotada nas fases anteriores da competição para seguir adiante.

— Da mesma forma que venceu a Inter de Milão, venceu o Al Hilal, agora é com muita humildade encarar o Chelsea. O Chelsea é favorito, sim, por todo o investimento, por ser um time da Europa. Mas o Fluminense provou que, com coração, com raça, com muita disposição, com muita fé e acreditando, tem condições de encarar essas grandes equipes. É fazer um jogo perfeito taticamente e aproveitar as oportunidades. Acredito que pode vencer. Eu falo num placar de 2 a 1 para o Fluminense.

Gum também comentou sobre sua participação nas transmissões da CazéTV durante os jogos do Fluminense no Mundial. Convidado para comentar as partidas, ele descreveu a experiência como especial.

— Foi uma experiência muito legal. Fiquei feliz demais de poder ter essa oportunidade de ir à CazéTV. O pessoal me recebeu super bem, me deixou muito à vontade. Luisinho, o Casimiro, toda a equipe da CazéTV… foi um sentimento de muita alegria. Foi muito especial porque tive a oportunidade de ver o Fluminense jogar no Mundial e também comentar os jogos, analisar a parte técnica, tática, a performance do time, as alterações do Renato, os jogadores. Fiquei muito feliz e com o coração cheio de alegria por conta da emoção de todos os lances, dos jogos difíceis e do Fluminense fazendo bonito.

Classificado entre os quatro melhores times do torneio, o Tricolor encara o Chelsea em busca de uma vaga na decisão. Para Gum, o time tem totais condições de chegar à final — mesmo reconhecendo o favoritismo do adversário.

— Claro que é passo a passo. Primeiro, tem que pensar no Chelsea. É um jogo muito difícil. Novamente, o Chelsea é favorito pelo investimento, por ser um clube da Europa. Mas o Fluminense já provou que tem condições. Está entre os quatro melhores do Mundial, tem condição sim de ser campeão — destacou.

O ex-defensor valorizou a trajetória da equipe até aqui, com classificações diante de Inter de Milão e Al-Hilal.

— Passamos muito bem pela Inter de Milão, depois vencemos o Al Hilal. E agora vem o Chelsea. O Fluminense já provou que está muito bem nesse Mundial. Muitos achavam que o time nem iria classificar, que ia passear. Mas está aí, representando o Brasil e a América do Sul com um futebol competitivo. Tem menos poder financeiro, mas chegou longe. E agora é torcer para fazer mais um jogo com garra, determinação, sabedoria e qualidade para vencer o Chelsea e chegar à decisão.

Possíveis adversários do vencedor de Fluminense x Chelsea

Na outra semifinal, Paris Saint-Germain e Real Madrid se enfrentam na quarta-feira (09). A decisão do Mundial está marcada para domingo (13), também em Nova Jersey.