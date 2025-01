Michael, atacante do Flamengo, participou de coletiva de imprensa nesta quarta-feira (15), nos Estados Unidos. Xodó da torcida rubro-negra, ele foi questionado sobre as semelhanças entre Filipe Luís e Jorge Jesus, já que trabalhou com ambos os treinadores. Com o seu toque humorístico, o atacante vê um perfil muito parecido entre eles.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo faz treino aberto para a torcida nos Estados Unidos; confira imagens

- O Filipe só é mais jovem, mas quer ganhar. Os treinos têm fundamentos parecidos com o do Mister. A mesma gana de conquistar títulos e construir história. Ele foi um p*** atleta e agora quer ser como treinador. Todo dia leva para a parte do mental e do físico. A única diferença é a idade. Se continuar assim, Filipe vai ser tão vitorioso ou mais. Ele não é o dono da razão, é apto a ouvir. Pessoas assim se equivocam menos e aprendem mais - disse Michael.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Michael chegou ao Flamengo, em sua primeira passagem, em janeiro de 2020, por conta de pedido de Jorge Jesus. Posteriormente, trabalhou com o treinador português no Al-Hilal, da Arábia Saudita.

continua após a publicidade

O atacante retornou ao Rubro-Negro em agosto de 2024, reencontrando Filipe Luís, mas como treinador. Ele disputou 12 jogos na temporada, com quatro gols e uma assistência. Com a pré-temporada em 2025, ele espera ter números ainda melhores.

- Quando cheguei estava vindo de uma pré-temporada, estava com algumas dores e meu combinado era que eu jogasse a final lá e saísse. Eu precisava ajudá-los, porque eles me ajudaram muito. Não conhecia nada, mas as pessoas lá me acolheram muito, enquanto eu queria sair pela porta da frente, sem mágoas. Fui campeão e vim para o Flamengo. A viagem foi muito cansativa, poucos dias depois já joguei. Não tive tempo de me preparar, mas faz parte. Se tiver que fazer, vou fazer de novo. Corri, entreguei, achei que não jogaria a final por causa do meu cansaço. Mas joguei e ajudei minha equipe. Fomos campeões. Depois, o Filipe foi me deixando fora de algumas partidas, ele teve um cuidado comigo. Vou me dedicar e trabalhar para dar meu melhor - analisou.

continua após a publicidade

Michael comemorando gol pelo Flamengo (Foto: Marcelo Cortes / CRF)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real