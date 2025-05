Web não perdoa erro em partida decisiva do Botafogo: ‘Bizarro’

O Botafogo enfrenta, pela Libertadores, nesta terça-feira (27), no Nilton Santos, a Universidad de Chile. Durante a partida decisiva do Alvinegro, a expulsão do zagueiro Jair, ainda no primeiro tempo, virou assunto na web, onde internautas criticaram o erro do jovem jogador. Jair deu um carrinho violento aos 25 minutos e recebeu cartão vermelho após revisão do VAR.

Valendo vaga nas oitavas de final da Libertadores, o time de Renato Paiva recebe a Universidad de Chile em clima de "matar ou morrer" no Estádio Nilton Santos para fazer valer o alto investimento do primeiro semestre e manter vivo o sonho de defender o troféu conquistado em 2024.

A conta é simples. Uma vitória coloca o Botafogo no mata-mata da competição continental e a derrota o elimina. O empate faria a equipe depender de um empate improvável entre Estudiantes e Carabobo, na Argentina, com o segundo time na condição de visitante e já eliminado.

No jogo de ida contra os chilenos, na estreia na atual edição, no dia 2/4, vitória da "La U" em Santiago com gol de Lucas Di Yorio. Naquela época, o Alvinegro ainda dava os primeiros passos sob o comando de Renato Paiva. O cenário agora é outro.

O português vê uma crescente da equipe no momento decisivo antes da pausa para o Mundial de Clubes. No recorte dos oito últimos jogos, são cinco vitórias, um empate e duas derrotas, com 15 gols marcados e cinco sofridos. Confiança, ao menos, há para buscar o resultado em casa.

Web detona Jair, zagueiro do Botafogo

Carlo Ancelotti, da Seleção, comparece ao Nilton Santos para acompanhar jogo do Botafogo na Libertadores

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, escolheu o atual campeão da Libertadores como seu primeiro ponto de imersão no futebol brasileiro. O técnico italiano compareceu ao Nilton Santos para acompanhar o duelo entre Botafogo e Universidad de Chile, pela última rodada da fase de grupos da competição. Saiba mais sobr clicando aqui.

