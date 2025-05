O Aston Villa acertou a contratação do jovem atacante Zépiqueno Redmond, de 18 anos, que chega sem custos ao clube inglês após o fim do contrato com o Feyenoord, da Holanda. O reforço se alinha à política do clube de investir em talentos promissores com alto potencial de valorização.

De acordo com o "The Athletic", Zépiqueno esteve em Birmingham na semana passada ao lado de seus representantes para finalizar os detalhes do acordo, que passa a valer a partir de julho. O jogador será integrado ao elenco principal, que disputará a próxima edição da Europa League, após terminar a Premier League na 6ª colocação.

Quem é Zépiqueno Redmond?

Nascido na Holanda, filho de pais surinameses, Zépiqueno ganhou o nome em homenagem ao personagem do filme brasileiro "Cidade de Deus" – sucesso internacional indicado ao Oscar em quatro categorias.

- Meus pais viram o filme e me chamaram de Zépiqueno por causa dele. O personagem é um pouco mau, mas gostei - contou o atacante após estrear pelo Feyenoord, em novembro de 2024.

Apesar de ter atuado apenas quatro vezes no Campeonato Holandês, o jovem já é visto como uma joia a ser lapidada. Zépiqueno atua como atacante versátil, com velocidade, potência física e capacidade para jogar em todas as posições do setor ofensivo.

Entrevista de Leandro Firmino, o Zé Pequeno 'original'

Em 2020, em entrevista exclusiva ao Lance!, o ator Leandro Firmino soube da história através da reportagem da matéria. Logo, reagiu de forma bem sincera sobre a homenagem.

- Que isso, cara! Maneiro, mas que loucura também, hein? (risos) - brincou.

O ator de 41 anos se mostrou bastante feliz com as homenagens e o reconhecimento do seu trabalho pelo papel no filme de 2002. Entretanto, ele também citou a responsabilidade que tem com crianças por conta da violência do filme, revelando que seu filho, de nove anos, nunca teve permissão para assistir o pai atuando na obra audiovisual.

- Eu me sinto feliz. Isso mostra que eu consegui realizar o meu trabalho da melhor forma possível. Para um ator, isso é ótimo. É excelente. Mas também tem uma questão de responsabilidade. Quando eu sou abordado por crianças, que não eram nascidas na época do filme mas que acabaram assistindo junto com seus pais, eu sempre tento deixar claro para eles que é um personagem, para não confundir. Por exemplo, meu filho nunca assistiu. Eu tenho um filho de nove anos e ele nunca assistiu porque eu nunca permiti. Quando se trata de crianças, eu procuro ter muito cuidado para deixar claro que é uma obra de ficção - explicou.

Novo jogador do Aston Villa, Zepiqueno Redmond tem nome inspirado em personagem de Leandro Firmino no filme "Cidade de Deus" (Foto: Divulgação / TV Globo)

Reforço estratégico do Villa

A chegada de Zépiqueno preenche uma lacuna deixada no Aston Villa pela saída de Jhon Durán, negociado em janeiro. Também segundo o "The Athletic", a diretoria avalia outras contratações pontuais, como o meio-campista Sverre Nypan, destaque do Rosenborg, embora ainda não tenha chegado a um acordo com o clube norueguês.

A política de contratações da equipe dirigida por Unai Emery prioriza jovens talentos de baixo custo, como já foi o caso do espanhol Andres Garcia, contratado junto ao Levante por £5 milhões (cerca de R$38 milhões) em janeiro. Redmond se encaixa nesse perfil, com passagens pelas seleções de base da Holanda e potencial de crescimento dentro do projeto esportivo do clube.

