Jorginho, do Arsenal, é um dos nomes mais trabalhados no Flamengo até o momento. Segundo a reportagem do Lance!, o meio-campista já tem um pré-contrato assinado com a diretoria, e pode chegar até mesmo antes do Mundial de Clubes, para reforçar o elenco comandado por Filipe Luís.

O central, porém, também chegou a despertar o interesse do Neom, clube futurista campeão da segunda divisão da Arábia Saudita. De acordo com a imprensa europeia, os árabes manifestaram o desejo de reforçar o projeto com o ítalo-brasileiro em vias de disputar a Saudi Pro League frente a outras equipes poderosas, como o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Em entrevista ao Lance!, porém, o técnico do Neom, Péricles Chamusca, disse não ter avanço nas tratativas pelo futebol de Jorginho, e que seu time está atento apenas nos últimos jogos da temporada no Oriente Médio.

- Na verdade, ainda não chegou este momento, de trabalhar em cima de nome de atletas. Estamos focados na segunda divisão, e depois disso, quando for começar o planejamento, dependendo do orçamento, vamos em busca dos nomes para a montagem - afirmou o brasileiro.

Péricles também revelou ao Lance! que participa ativamente das decisões pelos reforços de seu plantel, e contou como funciona o processo para contratar um atleta ao mais novo estreante da elite do futebol saudita.

- Aqui o modelo dentro do clube tem sido sempre assim: todos os jogadores são aprovados pelo treinador, ou a gente escolhe e coloca nomes na lista. O importante sempre é que a gente passa o nosso modelo de jogo para o departamento de análise e também alimenta com os nomes, mas todos têm que vir com a aprovação de todos, mas que estejam dentro das características que nós colocamos dentro do modelo de jogo traçado para a temporada - contou Chamusca.

🤔 Jorginho no Flamengo: o que se sabe sobre o assunto?

Caso Jorginho acerte uma rescisão amigável com o Arsenal dias antes de o vínculo expirar e mantenha seu acordo inicial, o Flamengo poderá contar com o jogador já no dia 16 de junho, quando estreia no Mundial frente ao Espérance (TUN), às 22h (de Brasília).

Campeão da Eurocopa com a Itália em 2021, o volante de 33 anos era um desejo do diretor de futebol José Boto desde a janela de transferências do inverno europeu. Porém, os Gunners bateram o pé e escolheram manter o atleta disponível, o que levou ao adiamento do acordo. O pré-contrato foi assinado no início de maio, e o compromisso deve ter validade por três anos.

