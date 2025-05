Juan Ramón Verón, lenda do Estudiantes, morre aos 81 anos

O Estudiantes informou, nesta quinta-feira (27), o falecimento de Juán Ramón Verón, lenda do clube, aos 81 anos. O ex-jogador e treinador fez parte do tricampeonato da Libertadores, entre 1968 e 1970, e marcou o gol do título mundial em 1968 sobre o Manchester United.

- O Estudiantes de La Plata anuncia com profundo pesar o falecimento de Juan Ramón Verón, símbolo indiscutível da nossa história, símbolo absoluto da nossa identidade e símbolo eterno do compromisso, humildade e pertencimento que distinguem o clube. Um jogador de futebol excepcional, ele também foi um treinador comprometido e um modelo humano essencial para gerações inteiras. O Estudiantes se despede hoje de uma de suas maiores lendas. Seu legado, sua integridade e seu exemplo viverão para sempre na memória da instituição - declarou o clube.

Segundo a imprensa argentina, Juan Ramón teve um quadro de insuficiência renal dias atrás e foi internado. A recuperação o levou a deixar o hospital, mas uma piora nesta terça-feira (27) o conduziu novamente à unidade de saúde, onde não resistiu e faleceu.

"La Bruja", como era conhecido pela magia que demonstrava em campo, iniciou sua carreira no Estudiantes em 1962, e passou dez anos no clube em sua primeira passagem, marcada pelos títulos continentais e pelo Metropolitano de 1967. Depois, se transferiu para o Panathinaikos, e retornou a La Plata em 1975.

No ano seguinte, Verón vestiu a camisa do Junior Barranquilla, e alternou a carreira de jogador com a de treinador na Colômbia, além de também passar pelo Cúcuta Deportivo. Entre 1980 e 1981, voltou ao Estudiantes para encerrar a carreira, e teve nova experiência à beira do campo com a seleção de Guatemala em 1996.

Juan Ramón era pai de Juán Sebastián Verón, que também entrou para a história do clube. Revelado em La Plata, o descendente da lenda conduziu os Pincharratas ao título da Libertadores de 2009, conquistado em decisão sobre o Cruzeiro, e acumulou passagens por times europeus como Chelsea, Manchester United e Inter de Milão. Atualmente, é presidente do próprio Estudiantes.

Juan Ramón e Juan Sebastián Verón foram ídolos do Estudiantes (Foto: Norberto Duarte/AFP)

Os argentinos têm, nesta terça (27), um jogo crucial na briga por classificação na Libertadores, diante do Carabobo, no Estádio Jorge Luis Hirschi. Homenagens devem ser prestadas a Juán Ramón Verón no confronto com o time venezuelano, com bola rolando às 21h30 (de Brasília). Os Albirrojos estão no grupo A, completado por Botafogo e Universidad de Chile, que se enfrentam simultaneamente.

