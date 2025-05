Escolha de Diniz chama atenção em Vasco x Melgar: ‘Diferença gritante’

O Vasco definido para enfrentar o Melgar pela Copa Sul-Americana, em São Januário, nesta terça-feira (27), teve uma mudança promovida por Fernando Diniz. O treinador optou por começar a partida com Jair no meio-campo.

O Cruz-Maltino conseguiu vantagem larga no placar do jogo, além de conseguir dominar as ações do confronto, principalmente no meio-campo, setor de Jair. A diferença no time foi apontada pelos internautas, que elogiaram a escolha do técnico em usar o volante como titular.

Jair é titular e elogiado

Diniz não contava com Hugo Moura e Paulinho, suspensos por receberem o terceiro cartão amarelo. Com isso, Jair foi o escolhido para começar a partida. Outra modificação foi a entrada de Lucas Freitas na zaga. Diniz optou por ter jogadores mais experientes e sacou Luiz Gustavo, que vem numa crescente com a camisa do Vasco.

Philippe Coutinho também foi uma novidades na escalação desta terça-feira. O meia cumpriu suspensão no clássico contra o Fluminense, uma vez que foi expulso na vitória sobre o Fortaleza, no Campeonato Brasileiro.

Escalação para enfrentar o Melgar

O Cruz-Maltino foi a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

Fifa retira punição ao Vasco, que fica liberado para contratar jogadores

O Vasco foi comunicado pela Fifa nesta terça-feira (27) sobre a suspensão do "transfer ban" aplicado no último dia 19, como punição por dívida com o Nantes, da França. Por estar em processo de recuperação judicial, o clube não pode efetuar pagamentos a credores neste momento e recorreu da decisão original, conseguindo revertê-la. Saiba mais clicando aqui.