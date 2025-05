Flamengo x Táchira: jornalista projeta destino do Rubro-Negro na Libertadores

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (28) na Libertadores, em duelo decisivo contra o Deportivo Táchira-VEN. Comentarista do SBT, Mauro Beting afirmou que o Rubro-Negro irá se classificar e vai brigar pelo título da competição.

- Para mim, antes da bola rolar na Libertadores, o maior favorito para fazer a melhor campanha na fase de grupos era o Flamengo, mas se complicou sozinho. Chega na última rodada pendurado, mas vai se classificar. E se não for o primeiro, vai ser problema para todo mundo, como a gente acabou de ver no jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque - disse Mauro.

- Teve um resultado absurdo que foi contra o Central Córdoba, que nunca tinha feito um gol na Libertadores e foi fazer dois logo no Maracanã. É estranho o que está acontecendo, mas eu acho que o Flamengo vai se dar bem, vai lutar pelo título sim - completou o jornalista.

O Rubro-Negro vem embalado por vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, fora de casa, no último domingo (25), pelo Brasileirão. Na Liberta, a equipe ocupa a segunda colocação com oito pontos e luta pela classificação na rodada final enfrentando o já eliminado e zerado Táchira. No outro jogo do grupo, a LDU, empatada em pontuação com o Fla, recebe o líder Central Córdoba, que tem 11 pontos.

Para a partida desta quarta-feira (28), o técnico Filipe Luís tem desfalques e dúvidas. Plata, Erick Pulgar, De la Cruz e Matías Viña seguem fora por problemas físicos. Allan, recuperado de lesão na coxa direita, e Gerson, substituído diante do Alviverde por inflamação no joelho esquerdo, têm chances de atuar, mas não estão confirmados.

