Gabigol e Neymar são especulados no Santos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF e Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 14:58 • Rio de Janeiro

A publicação enigmática de Gabigol coincidiu com o aumento dos rumores de uma possível volta de Neymar ao Brasil e, principalmente, ao Santos, ex-clube dos dois jogador. Em fim de contrato com o Flamengo, Gabriel usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem misteriosa indicando uma possível saída do clube carioca.

Gabigol, atualmente no Flamengo, já foi do Santos, assim como Neymar (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Post enigmático de Gabigol

Para indicar o possível fim de ciclo no Flamengo, Gabigol compartilhou um discurso de Michael Jordan durante o enterro de Kobe Bryant, astro da NBA. Na ocasião, o astro da NBA se despede do amigo. Para dar ênfase a uma possível despedida do clube carioca, o camisa 99 legendou a publicação com a frase "última dança".

Neymar fala sobre Gabigol

“Eu seria o primeiro a falar para ele levar o Gabigol. Sou amigo dele e acho ele um craque.” Declaração de Neymar em novembro de 2022 sobre a convocação de Gabriel Barbosa para a Seleção Brasileira.

Negociação com o Santos

A ideia da diretoria do Peixe era repatriar o camisa 10 em julho, assim que o vínculo com a equipe saudita terminasse. Mas a possibilidade de um acordo amigável entre as partes para adiantar a rescisão animou o presidente Marcelo Teixeira, que agora vê chances de contar com Neymar já no início do ano. As informações foram divulgadas pelo Uol.

Além de defender seu clube de formação, Neymar vê no Santos uma oportunidade de retomar seu alto nível de jogo após grave lesão no joelho e, assim, reconquistar uma vaga na Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2026.