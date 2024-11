Torcedores do Santos elegem time ideal para um possível retorno de Neymar

Neymar vive momento de instabilidade no Al-Hilal (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 14:00 • Rio de Janeiro

A passagem de Neymar no Al-Hilal, da Arábia Saudita, pode estar perto do fim. Com apenas sete jogos disputados no clube, desde a chegada em 2023, existe a chance do jogador retornar ao Brasil antes do fim do contrato com os árabes. Um dos possíveis destinos seria o Santos.

A chance do retorno do atleta para a Vila Belmiro acontecer animou os torcedores do alvinegro. Assim, diversos se manifestaram nas redes sociais comemorando a possível contratação. Além disso, os internautas também elegeram o time ideal para jogar ao lado do camisa 10.

Dentro os nomes citados estão Gabigol, em fim de contrato com o Flamengo, Paulo Henrique Ganso e Danilo, ex-companheiros de Neymar no Santos e na Seleção Brasileira. Os dois últimos atletas se encontram respectivamente no Fluminense e Juventus, da Itália. Além disso, o nome do antigo zagueiro do clube paulista, Léo Baptistão, do Almería, da Espanha, também foi especulado. O defensor atuou no alvinegro entre os anos 2021 e 2022.

O jogador sofreu uma nova lesão na última segunda-feira (4) no confronto contra o Esteghlal, pela Liga dos Campeões da Ásia. Exames apontaram uma ruptura no tendão da coxa esquerda. Com o cenário, a previsão de retorno do atacante aos gramados é de quatro a seis semanas. Ou seja, Neymar irá voltar a atuar apenas em 2025.

Esta semana, Neymar desembarcou no Brasil, para dar seguimento ao tratamento da recuperação da lesão. A presencia no país e uma possível insatisfação com o número de lesões do atleta no Al-Hilal, geraram os rumores de um retorno ao futebol brasileiro.

Neymar em ação pelo Al-Hilal na temporada de 2024 (Foto: AFP)