Gabigol posta mensagem enigmática sobre futuro no Flamengo; veja

Gabigol comemora seu gol pelo Flamengo no jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 12:17 • Rio de Janeiro

Em reta final de contrato com o Flamengo, Gabigol usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem enigmática indicando uma possível saída. O vínculo do jogador com o time rubro-negro se encerra ao fim da atual temporada. Até o momento, a diretoria do clube ainda não acertou uma renovação com o atacante.

▶️Gabigol dá camisa do Flamengo para Craque Neto, que alfineta Tite; veja

▶️Influenciadora abre o jogo sobre rumores de namoro com Gabigol

Para indicar o possível fim de ciclo no Flamengo, Gabigol fez referência a Michael Jordan. O atacante compartilhou um discurso do ex-jogador de basquete durante o enterro de Kobe Bryant, astro da NBA. Na ocasião, o seis vezes campeão da liga norte-americana de basquete se despede do amigo.

Para dar ênfase a uma possível despedida do clube carioca, o camisa 99 legendou a publicação com a frase "última dança". A citação faz referência a série "The Last Dance", que aborda a última temporada de Michael Jordan junto com o Chicago Bulls. Veja a publicação abaixo:

Publicação de Gabigol em tom de despedida do Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha

Negociações

O futuro do atacante no Flamengo segue incerto. Após meses de negociações o clube ainda não chegou a um acordo com o jogador por uma renovação. De acordo com o próprio presidente do rubro-negro, Rodolfo Landim, o impasse do acerto acontece devido ao período do novo contrato. A diretoria busca estender o vínculo por mais um ano, mas o jogador tenta um acordo por pelo menos três.

Em meio ao impasse pela permanência, Gabigol voltou a ter protagonismo no clube. Após jogos sem grande destaque, o camisa 99 voltou a cair nas graças da torcida ao marcar dois gols na vitória por 3 a 1 contra o Atlético-MG, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no último domingo (3), no Maracanã.