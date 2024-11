Gabigol antes de Flamengo x Athletico-PR (foto: Marcelo Cortes/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 12:31 • Rio de Janeiro

Gabigol, camisa 99 do Flamengo, fez um post polêmico e enigmático em suas redes sociais e levantou grande alarde entre internautas na web. Enquanto alguns lamentam a saída do ídolo, outros se irritaram com o post as vésperas da final da Copa do Brasil. Além da repercussão entre os flamenguistas, a publicação também agitou torcedores rivais pedindo a chegada do atacante.

Torcedores do Flamengo pedem renovação de Gabigol

Em votação no canal de WhatsApp do Lance! Flamengo, os torcedores do clube carioca pediram pela renovação do ídolo.

Na enquete, 90,4% dos rubro-negros decidiram pela renovação de contrato de Gabigol no Flamengo. Entretanto, outros 9,6% acreditaram que a atuação contra o Galo não foi o suficiente para estender o vínculo do camisa 99. Vale lembrar que, até o domingo, o atacante somava apenas cinco gols na temporada e não teve muitos minutos durante o período de Tite no comando da equipe.

Torcedores rivais pedem contratação de Gabigol

O vínculo do jogador com o time rubro-negro se encerra ao fim da atual temporada. Até o momento, a diretoria do clube ainda não acertou uma renovação com o atacante.

