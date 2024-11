Jornalista detona interesse de clubes brasileiros em Neymar: ‘Aposta cara’

Neymar em aquecimento pelo Al-Hilal (Foto: Adel Al-Naimi/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 14:54 • Rio de Janeiro

A jornalista Alicia Klein, do UOL Esportes, detonou o interesse de clubes brasileiros em uma possível contratação de Neymar. Até o momento, o Santos foi o único time a demostrar publicamente o desejo de contratar o atleta para a próxima temporada.

▶️IA aponta o clube ideal para Neymar voltar ao Brasil

▶️Torcedores do Santos elegem time ideal para um possível retorno de Neymar

A postura do clube paulista em tentar repatriar o antigo Menino da Vila veio à tona nesta quinta-feira (7). Apesar da aprovação da maioria dos torcedores, Alicia detona a estratégia santista. Para ela, os problemas recentes de lesões e a idade avançada do atacante deveriam gerar preocupação na possível movimentação de mercado.

- O Neymar de hoje tem 32 anos e pelo menos 30 lesões na bagagem. Pode se recuperar, inspirado em Ronaldo, e se tornar a nova Fênix do futebol moderno? Pode, claro. Parece provável nesse momento? Não… O Fenômeno tinha 24 anos quando seu joelho cedeu, naquele 12 de abril de 2000. Essas coisas importam, assim como o acúmulo de problemas médicos. Sem falar nos pessoais, na disciplina, no famoso fator extracampo - contestualizou a jornalista.

Além disso, a Alicia também classificou uma possível contratação de Neymar como uma aposta. De acordo com a jornalista, o retorno do atleta ao futebol brasileiro não é sinônimo de sucesso para o clube que contratá-lo. O pensamento não se limita apenas ao desejo do Santos, mas se expande para todos os times que vierem a demonstrar interesse na contratação do camisa 10.

- Acima de tudo, Neymar é hoje uma aposta — a eterna aposta para alguns. Uma aposta cara, arriscada e para poucos. Resta saber quem vai querer e se o sonho do que ele poderia ter sido ainda vai se tornar realidade - concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha

Futuro de Neymar

O futuro do brasileiro no Al-Hilal, da Arábia Saudita, é incerto após o acumulo de mais uma lesão. O atacante sofreu uma nova lesão no clube saudita na última segunda-feira (4), durante a vitória por 3 a 0 sob o Esteghlal, pelo Campeonato da Arábia Saudita. Exames apontaram uma ruptura no tendão da coxa esquerda. Com o cenário, a previsão de retorno do atacante aos gramados é de quatro a seis semanas.

Esta é a segunda lesão do atleta na passagem pelo clube saudita. Até o momento ele tem apenas sete jogos disputados desde o desembarque no Al-Hilal, em agosto de 2023. O cenário não agrada os sauditas.